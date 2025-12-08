فعاليات تجارية في دمشق تقدم عروضاً مخفّضة وحسومات بذكرى التحرير الأولى

دمشق-سانا

شهدت مدينة دمشق اليوم مبادرات لعدد من الفعاليات التجارية، كالمطاعم ومحال الحلويات، تضمَنت عروضاً بأسعار مخفّضة وحسومات على جميع منتجاتها، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية الأولى للتحرير.

مدير مطعم “مكاني” بدمشق بدر البقاعي أوضح في تصريح لمراسل سانا أن مبادرتهم اليوم كانت تقديم تخفيضات وحسومات تصل إلى 50% وذلك احتفالاً بيوم التحرير ومشاركةً للناس فرحتهم، ولا سيما ذوي الدخل المحدود بما يتيح الفرصة لهم للاستفادة من هذه المبادرة.

من جهته بيّن محمد أبو زيتون من إدارة مطعم “مندي اليمامة” أنه كانت هناك تخفيضات تشمل مختلف الأصناف بنسبة 20% احتفالاً بالنصر الذي شهدته البلاد، بينما أشار محمد مصطفى من حلويات “نبيل نفيسة” إلى أن الهدف من التخفيضات هو مشاركة المواطنين بالاحتفال بيوم النصر من خلال شرائهم للأصناف بأسعار مخفضة.

وتحتفل سوريا اليوم بمناسبة الذكرى الأولى لتحريرها من النظام البائد حيث تشهد المحافظات السورية أجواء احتفالية، ومسيرات حاشدة، وفعاليات متنوعة، تعبّر عن الفرح، وتكرّس هذه الذكرى العظيمة التي شكّلت الخلاص من الظلم والقمع والطغيان.