استقرار أسعار الذهب في السوق السورية

WSS0417 استقرار أسعار الذهب في السوق السورية

 
دمشق-سانا
 
استقر سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق السورية اليوم الأربعاء، عند السعر الذي سجله أمس الثلاثاء.
 
وحسب النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً، 17700 ليرة ‏جديدة مبيعاً، و17400 ليرة جديدة شراءً. ‏
 
وسجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً سعر 15200 ليرة جديدة مبيعاً، و14900 ليرة جديدة شراءً. ‏
 
في حين بلغ سعر الأونصة في السوق العالمية اليوم، 4331 دولاراً. ‏
 
وتتولى الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا تنظيم وتطوير قطاع الذهب والمعادن الثمينة، وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني، ضمن إطار مؤسساتي مستقل مالياً وإدارياً، كما تشرف على آلية تسعير الذهب بالتنسيق مع جمعيات الصاغة في المحافظات.

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