الذهب يرتفع وسط محدودية المكاسب بفعل توقعات رفع الفائدة الأمريكية

واشنطن -سانا
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، عقب تراجعها بنحو ثلاثة بالمئة في الجلسة السابقة، إلا أن مكاسبها بقيت محدودة في ظل تنامي التوقعات برفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة الشهر المقبل، عقب صدور بيانات تضخم جاءت أقوى من المتوقع، ما شكل ضغطاً على المعدن النفيس.
وذكرت وكالة “رويترز” أن الذهب ارتفع في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 4043.62 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03:03 بتوقيت غرينتش، بعد انخفاضه بنحو ثلاثة بالمئة إلى 4017.21 دولاراً أمس، فيما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول 0.5 بالمئة إلى 4051.10 دولاراً.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.7 بالمئة إلى 52.38 دولاراً للأوقية، وزاد البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 1038.38 دولاراً.
وارتفعت أمس الثلاثاء احتمالات إقدام البنك المركزي الأمريكي على رفع سعر الفائدة نصف نقطة مئوية الشهر المقبل، بعد أن أظهرت البيانات تسارع التضخم في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في تشرين الأول الماضي، وإشارة صانعي السياسة إلى استعدادهم لتشديد السياسة النقدية بشكل أكبر.
ويُنظر إلى الذهب عادة على أنه وسيلة للتحوط ضد التضخم، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً، مما يقلل من جاذبيته.