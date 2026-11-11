الذهب يرتفع وسط محدودية المكاسب بفعل توقعات رفع الفائدة الأمريكية

واشنطن -سانا‏

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ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، عقب تراجعها بنحو ثلاثة بالمئة في الجلسة ‌‏السابقة، إلا أن مكاسبها بقيت محدودة في ظل تنامي التوقعات برفع مجلس الاحتياطي ‌‏الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة الشهر المقبل، عقب صدور بيانات ‌‏تضخم جاءت أقوى من المتوقع، ما شكل ضغطاً على المعدن النفيس.‏

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وذكرت وكالة “رويترز” أن الذهب ارتفع في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى ‌‏4043.62 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03:03 بتوقيت غرينتش، بعد ‏انخفاضه بنحو ثلاثة بالمئة إلى 4017.21 دولاراً أمس، فيما زادت العقود الأمريكية ‏الآجلة للذهب تسليم كانون الأول 0.5 بالمئة إلى 4051.10 دولاراً.‏

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.7 بالمئة ‏إلى 52.38 دولاراً للأوقية، وزاد البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 1038.38 دولاراً.‏

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وارتفعت أمس الثلاثاء احتمالات إقدام البنك المركزي الأمريكي على رفع سعر الفائدة ‏نصف نقطة مئوية الشهر المقبل، بعد أن أظهرت البيانات تسارع التضخم في الولايات ‏المتحدة أكثر من المتوقع في تشرين الأول الماضي، وإشارة صانعي السياسة إلى ‏استعدادهم لتشديد السياسة النقدية بشكل أكبر.‏

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ويُنظر إلى الذهب عادة على أنه وسيلة للتحوط ضد التضخم، إلا أن ارتفاع أسعار ‏الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة ⁠البديلة للاحتفاظ بالمعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً، مما ‏يقلل من جاذبيته.‏