لبنان يعمل على إنشاء خط حديدي للربط بين مرفأ طرابلس وسوريا

بيروت-سانا

أعلن وزير النقل اللبناني فايز رسامني إطلاق مناقصة لتحديث وتصميم خط سكك الحديد بين طرابلس ومنطقة العبودية على الحدود اللبنانية–السورية ضمن مشاريع ربط إقليمي.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن رسامني قوله من مرفأ طرابلس أمس الجمعة إن وجود مرفأ طرابلس والمنطقة الاقتصادية الحرة والمطار يجعل من الطبيعي العمل على إنشاء خط سكك حديدية يربط المرفأ بالعمق السوري.

وأشار إلى أهمية ربط لبنان بالمشاريع الإقليمية الكبرى مؤكداً مشاركة لبنان في الاجتماعات الإقليمية المتعلقة بربط سوريا وتركيا والأردن والسعودية بخطوط سكك حديدية، والعمل على إدراج لبنان ضمن هذه المشاريع المرتبطة بإعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية.

وأكد رسامني أن المشروع يهدف إلى تعزيز موقع مرفأ طرابلس كمركز نقل إقليمي، وتنشيط الاقتصاد في لبنان، مشيراً إلى أن الدراسات الفنية للمشروع يُتوقع إنجازها خلال ستة أشهر، تمهيداً لمرحلة التنفيذ في حال توافر الجدوى الاقتصادية والاستثمارية.

وشدد الوزير على أن الأمن والاستقرار يمثلان العامل الأساسي لنجاح أي مشروع استثماري، داعياً إلى تهيئة بيئة آمنة تضمن استمرارية المشاريع التنموية، ومؤكداً التوجه نحو تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ البنى التحتية. ويأتي هذا المشروع ضمن سلسلة خطط حكومية لإعادة تفعيل مشاريع النقل القديمة وتطوير البنية التحتية في شمال لبنان، بما ينسجم مع توجهات اقتصادية أوسع لربط البلاد بالمشاريع الإقليمية في مجال السكك الحديدية.