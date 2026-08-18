أسهم أوروبا تتراجع بفعل استمرار التوتر بين واشنطن وطهران

لندن-سانا
تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء مع ارتفاع أسعار النفط الخام، وسط انحسار الآمال في التوصل إلى اتفاق دائم بين الولايات المتحدة وإيران، في حين زادت عوائد السندات في دول منطقة اليورو الضغوط على الأسهم، وسط مخاوف من استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة لفترة طويلة.
وذكرت وكالة “رويترز” أن مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي انخفض بنسبة 0.2 بالمئة إلى 654.81 نقطة.
وسجلت أسهم قطاع الطاقة أكبر ارتفاع، إذ صعدت بنسبة 0.6 بالمئة، مع ارتفاع سعر خام برنت بنسبة 0.6 بالمئة إلى 91.41 دولاراً للبرميل.
وفي المقابل، سجلت أسهم قطاع الموارد الأساسية أكبر انخفاض، إذ تراجعت بنسبة واحد بالمئة متأثرة بانخفاض أسعار الذهب، فيما أدى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى تراجع الطلب على المعدن النفيس، قبيل صدور محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لشهر تموز الماضي.
وسجلت عوائد السندات طويلة الأجل في دول منطقة اليورو أعلى مستوياتها منذ سنوات، وسط مخاوف من أن يؤدي استمرار الحرب في الشرق الأوسط إلى تأجيج التضخم من خلال ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة الاقتراض لأغراض الدفاع.
ووصلت عوائد السندات الألمانية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2011، في حين سجلت عوائد السندات الفرنسية لأجل عشر سنوات أعلى مستوى لها منذ 16 عاماً.
ويأتي هذا التراجع في ظل حالة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط، حيث لا تزال الأنظار تتجه إلى المفاوضات الأمريكية الإيرانية لوقف التصعيد، وإعادة حركة الملاحة إلى مضيق هرمز، الذي شهد انخفاضاً كبيراً في حركة السفن.
وانتهت أمس الاثنين مهلة الستين يوماً المحددة للتوصل إلى اتفاق نهائي بين واشنطن وطهران، وسط غياب أي إعلان عن تسوية أو تمديد رسمي، بالتوازي مع استمرار الاتصالات غير المباشرة، وتزايد الضغوط الأمريكية على إيران.