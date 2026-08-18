أسهم أوروبا تتراجع بفعل استمرار التوتر بين واشنطن وطهران

لندن-سانا‏



تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء مع ارتفاع أسعار النفط الخام، وسط انحسار ‏الآمال في التوصل إلى اتفاق دائم بين الولايات المتحدة وإيران، في حين زادت عوائد ‏السندات في دول منطقة اليورو الضغوط على الأسهم، وسط مخاوف من استمرار ‏التضخم عند مستويات مرتفعة لفترة طويلة.‏

وذكرت وكالة “رويترز” أن مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي انخفض بنسبة 0.2 ‏بالمئة إلى 654.81 نقطة.‏

وسجلت أسهم قطاع الطاقة أكبر ارتفاع، إذ صعدت بنسبة 0.6 بالمئة، مع ارتفاع ‏سعر خام برنت بنسبة 0.6 بالمئة إلى 91.41 دولاراً للبرميل.‏

وفي المقابل، سجلت أسهم قطاع الموارد الأساسية أكبر انخفاض، إذ تراجعت بنسبة ‏واحد بالمئة متأثرة بانخفاض أسعار الذهب، فيما أدى ارتفاع عوائد سندات الخزانة ‏الأمريكية إلى تراجع الطلب على المعدن النفيس، قبيل صدور محضر اجتماع ‏السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لشهر تموز الماضي.‏

وسجلت عوائد السندات طويلة الأجل في دول منطقة اليورو أعلى مستوياتها منذ ‏سنوات، وسط مخاوف من أن يؤدي استمرار الحرب في الشرق الأوسط إلى تأجيج ‏التضخم من خلال ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة الاقتراض لأغراض الدفاع.‏

ووصلت عوائد السندات الألمانية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى لها منذ عام ‌‏2011، في حين سجلت عوائد السندات الفرنسية لأجل عشر سنوات أعلى مستوى لها ‏منذ 16 عاماً.‏

ويأتي هذا التراجع في ظل حالة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط، حيث لا تزال ‏الأنظار تتجه إلى المفاوضات الأمريكية الإيرانية لوقف التصعيد، وإعادة حركة ‏الملاحة إلى مضيق هرمز، الذي شهد انخفاضاً كبيراً في حركة السفن.‏

وانتهت أمس الاثنين مهلة الستين يوماً المحددة ‏للتوصل إلى اتفاق نهائي بين ‏واشنطن وطهران، وسط غياب أي إعلان عن تسوية أو تمديد رسمي، بالتوازي مع ‏استمرار ‏الاتصالات غير المباشرة، وتزايد الضغوط الأمريكية على إيران.‏