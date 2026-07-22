النفط يتجاوز 91 دولاراً للبرميل بفعل مخاطر الملاحة في هرمز والبحر الأحمر

واشنطن-سانا



ارتفعت أسعار النفط بنحو اثنين بالمئة اليوم الثلاثاء مسجلة أعلى مستوياتها في خمسة أسابيع، وسط مخاوف من تفاقم اضطرابات إمدادات الطاقة في الشرق الأوسط، عقب تجدد الهجمات بين الولايات المتحدة وإيران، وتهديد ميليشيا الحوثي اليمنية بفرض حصار بحري على السعودية.



وذكرت رويترز، أن العقود الآجلة لخام برنت ارتفعت 1.83 دولار، أو 2.1 بالمئة، إلى 91.05 دولاراً للبرميل بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.92 دولار، بما يعادل 2.3 بالمئة، إلى 85.15 دولاراً.



ويتجه خام برنت إلى تسجيل أعلى مستوياته عند التسوية منذ 10 حزيران، بينما يتجه خام غرب تكساس الوسيط لتسجيل أعلى مستوياته عند التسوية منذ 11 من الشهر ذاته.

وظل خام برنت في منطقة التشبع الشرائي من الناحية الفنية لليوم السابع على التوالي، وذلك للمرة الأولى منذ حزيران 2025.



وتتزايد المخاوف العالمية من اضطراب إمدادات الطاقة، مع تزايد التصعيد في الشرق الأوسط، وما يفرضه من ضغوط على حركة الملاحة في مضيق هرمز، إلى جانب التحذيرات من احتمال تأثر مسارات الشحن عبر البحر الأحمر، وهو ما قد ينعكس على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية.