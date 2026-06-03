تراجع الأسهم الأوروبية مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط

لندن-سانا
تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء، مع تجدد التوترات في الشرق الأوسط.
وذكرت وكالة رويترز، أن المؤشر ستوكس 600 الأوروبي انخفض 0.1 بالمئة إلى 624.32 نقطة.
وتراجعت أسهم شركات الطيران، إذ تراجعت أسهم لوفتهانزا وإير فرانس واحداً بالمئة لكل منهما، فيما قادت أسهم شركات السيارات خسائر القطاعات بانخفاض 1.2 بالمئة.
ومن بين الأسهم الأخرى، ارتفع سهم إنديتكس نحو خمسة بالمئة بعدما أعلنت الشركة الإسبانية عن بداية قوية للتعاملات في موسم الصيف، بينما ارتفع قطاع البيع بالتجزئة الأوسع اثنين بالمئة، مسجلاً أكبر مكاسب بين القطاعات.
وكانت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم”، أعلنت أمس الثلاثاء، أن قواتها أحبطت هجمات صاروخية باليستية إيرانية، وأخرى بطائرات مسيّرة جرى إطلاقها باتجاه دول مجاورة في منطقة الخليج العربي.