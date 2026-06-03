تراجع الأسهم الأوروبية مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط

لندن-سانا‏

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء، مع تجدد التوترات في الشرق ‏الأوسط‎.‎

وذكرت وكالة رويترز، أن المؤشر ستوكس 600 الأوروبي انخفض 0.1 ‏بالمئة ⁠إلى 624.32 نقطة‎.‎

وتراجعت أسهم شركات الطيران، إذ تراجعت أسهم لوفتهانزا وإير فرانس ‏واحداً بالمئة ⁠لكل منهما، فيما قادت أسهم شركات السيارات خسائر القطاعات ‏بانخفاض 1.2 بالمئة‎.‎

ومن بين الأسهم الأخرى، ارتفع ⁠سهم إنديتكس نحو خمسة بالمئة بعدما أعلنت ‏الشركة الإسبانية عن بداية قوية للتعاملات ⁠في موسم الصيف، بينما ارتفع ‏قطاع البيع بالتجزئة الأوسع اثنين بالمئة، مسجلاً أكبر مكاسب بين ‏القطاعات‎.‎

وكانت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم”، أعلنت أمس الثلاثاء، أن قواتها ‏أحبطت هجمات صاروخية باليستية إيرانية، وأخرى بطائرات مسيّرة جرى ‏إطلاقها باتجاه دول مجاورة في منطقة الخليج العربي‎.‎