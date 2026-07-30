مجلس الإفتاء الأعلى: لا يجوز بيع العملة السورية القديمة بأقل أو أكثر من قيمتها

دمشق-سانا

أكد مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا، اليوم الخميس، أنه لا يجوز بيع العملة السورية القديمة بأقل أو أكثر من قيمتها ما دام استبدالها ممكناً.

وردّاً على استفسار ورد إليه بشأن الحكم الشرعي لبيع أو مبادلة العملة السورية التي خرجت من التداول ما دام استبدالها ممكناً لدى المصارف أو مصرف سورية المركزي بأقل من قيمتها أو أكثر منها، كأن يبادل شخص عشرة آلاف ليرة سورية قديمة بتسعين ليرة سورية جديدة، بدلاً من مئة جديدة، شدد المجلس، على أنه لا يجوز بيع أو مبادلة هذه العملة بأقل من قيمتها أو أكثر منها، ما دام استبدالها ممكناً لدى المصارف أو مصرف سوريا المركزي، لأنها لا تزال تُعد نقوداً، ومبادلتها بهذه الصورة توقع في الربا.

وكان مصرف سوريا المركزي، أكد، في السادس والعشرين من تموز الجاري، أن عمليات سحب الأوراق النقدية القديمة تبدأ اعتباراً من الـ 31 من تموز 2026، ‏ولمدة خمس سنوات، وتُنفذ حصراً عبر مصرف سوريا ‏المركزي في دمشق، بوصفه المركز الوحيد المعتمد ‏لاستقبال طلبات السحب‎.‎

ويأتي هذا التأكيد بالتكامل مع إجراءات المصرف المركزي، لضمان حماية أموال المواطنين من الاستغلال، وضبط المعاملات المالية بما يتوافق مع الضوابط الشرعية والقانونية خلال فترة الانتقال النقدي.