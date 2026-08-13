الصين: مبيعات مركبات الطاقة الجديدة تتجاوز 60 % من إجمالي مبيعات السيارات في تموز

بكين-سانا

أعلنت الجمعية الصينية لمصنعي السيارات أن مبيعات مركبات الطاقة الجديدة في الصين شكلت أكثر من 60 بالمئة من إجمالي مبيعات السيارات الجديدة خلال الشهر الماضي.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية ” شينخوا” عن الجمعية قولها: إن هذه هي المرة الأولى التي تصل فيها المبيعات الشهرية من هذه المركبات إلى هذه النسبة، في حين تجاوزت حصتها التراكمية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري 50 بالمئة.

وأضافت أنّ إنتاج مركبات الطاقة الجديدة خلال شهر تموز وحده تجاوز 1.57 مليون وحدة، ومبيعاتها تجاوزت 1.56 مليون وحدة، بزيادة 26.8 بالمئة و23.7 بالمئة على أساس سنوي على التوالي، مشيرة إلى أن إنتاج ومبيعات المركبات الكهربائية النقية تجاوز مليون وحدة، بزيادة أكثر من 30 بالمئة على أساس سنوي.

وأوضحت الجمعية أنه خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026، بلغ إنتاج ومبيعات مركبات الطاقة الجديدة 9.01 ملايين و9 ملايين وحدة على التوالي، ليسجلا بذلك ارتفاعاً بنحو 10 بالمئة على أساس سنوي.

ولفتت إلى أن صادرات المركبات حافظت على زخم قوي في تموز، حيث تجاوزت 1.04 مليون وحدة للشهر الثاني على التوالي، بزيادة 81.3 بالمئة على أساس سنوي، كما ارتفعت صادرات مركبات الطاقة الجديدة في تموز 1.5 مرة لتصل إلى 553 ألف وحدة، لتشكل أكثر من نصف إجمالي صادرات المركبات لشهرين متتاليين.

وخلال الفترة ما بين كانون الثاني وتموز الماضيين، بلغ إجمالي صادرات المركبات 6.14 ملايين وحدة، بزيادة 66.8 بالمئة على أساس سنوي، بما في ذلك 2.91 مليون مركبة تعمل بالطاقة الجديدة، بزيادة 1.2 مرة.