ارتفاع أرباح أرامكو السعودية 42% في الربع الثاني من 2026

الرياض-سانا

أعلنت شركة أرامكو السعودية اليوم الثلاثاء ارتفاع صافي الربح العائد إلى مساهمي الشركة بنسبة 42% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من 2026، بدعم من ارتفاع أسعار النفط الخام والمنتجات المكررة والكيماوية، رغم الاضطرابات المرتبطة بمضيق هرمز.

وذكرت الشركة على موقعها الإلكتروني أن صافي الربح العائد إلى مساهمي أرامكو بلغ 121 مليار ريال (32.69 مليار دولار) خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 حزيران الماضي، مقارنة مع 85.6 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وارتفعت إيرادات أرامكو السعودية بنحو 19% على أساس سنوي إلى نحو 451 مليار ريال في الربع الثاني، مدفوعة بشكل رئيسي بارتفاع أسعار النفط الخام والمنتجات المكررة والكيماوية.

كما سجلت الشركة تدفقات نقدية حرة بقيمة 46 مليار ريال خلال الربع الثاني، فيما بلغ متوسط سعر النفط الخام المحقق 108.1 دولارات للبرميل، مقارنة مع 66.7 دولاراً للبرميل في الربع الثاني من 2025.

وأعلنت الشركة السعودية عن توزيعات نقدية بقيمة 82.1 مليار ريال عن الربع الثاني من 2026، بما يعادل نحو 0.3393 ريال للسهم، على أن يتم توزيعها على المساهمين خلال الربع الثالث من العام.

وكانت أرامكو أعلنت في الأول من تموز الجاري تخفيض أسعار البيع الرسمية لغاز البترول المسال للشهر نفسه، بنسبة تراوحت بين 24 و27 %، حيث انخفض سعر البروبان بمقدار 180 دولاراً للطن ليبلغ 580 دولاراً، بينما تراجع سعر البوتان بمقدار 220 دولاراً للطن ليصل إلى 600 دولار للطن.

وتأتي النتائج في ظل اضطرابات إقليمية أثرت على حركة الملاحة وسلاسل الإمداد عبر مضيق هرمز، في وقت واصلت فيه أرامكو الاستفادة من ارتفاع أسعار الطاقة والمنتجات المرتبطة بها.