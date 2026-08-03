وول ستريت تفتتح تعاملاتها على ارتفاع بدعم من تراجع النفط

واشنطن-سانا

افتتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية تعاملاتها اليوم على ارتفاع، مدفوعة بتراجع أسعار النفط الخام وسط مؤشرات على انحسار حدة التوترات في منطقة الشرق الأوسط، في وقت يترقب فيه المستثمرون أسبوعاً حافلاً بنتائج أعمال الشركات والبيانات الاقتصادية.

ووفقاً لرويترز سجل سهم شركة أمازون ارتفاعاً بنسبة 3.8 % عند بدء التداولات، لتصل القيمة السوقية للشركة إلى ثلاثة تريليونات دولار للمرة الأولى.

وارتفع مؤشر “داو جونز” الصناعي عند الافتتاح بمقدار 274 نقطة، ما يعادل 0.52 %، ليصل إلى 52759.06 نقطة، فيما صعد مؤشر “ستاندرد آند بورز 500 ” بمقدار 15.1 نقطة، أو 0.2 %، مسجلاً 7504.78 نقاط.

كما سجل مؤشر ناسداك المجمع ارتفاعاً قدره 78.8 نقطة، أو 0.31 %، ليبلغ 25452.663 نقطة.



وشهدت البورصات العالمية خلال السنوات الأخيرة تقلبات متكررة مع تصاعد التوترات في مناطق مختلفة من العالم، ولا سيما في الشرق الأوسط، حيث تنعكس المخاوف من اضطراب إمدادات الطاقة على أسعار النفط وتكاليف الإنتاج، الأمر الذي يؤثر بدوره في توقعات النمو وأداء الشركات المدرجة.