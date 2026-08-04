اتحاد غرف التجارة السورية يبحث مسار تطوير التجارة والتحول الرقمي

دمشق-سانا‏

بحث اتحاد غرف التجارة السورية خلال اجتماع مجلس إدارته، اليوم الثلاثاء، واقع القطاع ‏التجاري في سوريا، والتحديات التي تواجهه، وسبل تعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني وتنشيط ‏الحركة الاقتصادية.

وأكد نائب وزير الاقتصاد والصناعة لشؤون التجارة الداخلية وحماية المستهلك ماهر الحسن خلال ‏الجلسة، أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بدعم القطاع الخاص، وتعمل على توفير بيئة عمل مستقرة ‏وعادلة للتجار والصناعيين، مشدداً على أهمية استمرار الحوار والتنسيق مع اتحاد غرف التجارة ‏السورية لمعالجة التحديات القائمة، بما يحقق المصلحة العامة ويعزز النشاط الاقتصادي.

تحسين بيئة الأعمال وتطوير التشريعات

وشهدت الجلسة مداخلات لرؤساء غرف التجارة في مختلف المحافظات، استعرضوا خلالها أبرز ‏المعوقات التي تواجه التجار وقطاع الأعمال، وقدموا عدداً من المقترحات الرامية إلى تحسين بيئة ‏الأعمال، وتطوير التشريعات والإجراءات، بما يسهم في تنشيط الحركة التجارية والاستثمارية.

وتطرقت الجلسة إلى مشروع المنصة الرقمية للغرف التجارية، المزمع إطلاقها بهدف تطوير آليات ‏التواصل والتنسيق بين الغرف التجارية، وتسهيل تبادل البيانات والخدمات، في إطار جهود التحول ‏الرقمي والارتقاء بكفاءة الأداء المؤسسي، بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة ويعزز جودة ‏الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال.

حضر الجلسة نائب وزير الاقتصاد والصناعة للشؤون الصناعية محمد ياسين حورية، وممثلون عن ‏الوزارة، ومدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك مازن علوش، وأعضاء مجلس إدارة ‏الاتحاد.

وتأتي الجلسة في إطار جهود وزارة الاقتصاد والصناعة واتحاد غرف التجارة السورية لتعزيز ‏الشراكة مع القطاع الخاص، وتطوير البيئة التشريعية والخدمية، ودعم التحول الرقمي، بما يسهم في ‏تنشيط الحركة التجارية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال.