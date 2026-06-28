الطاقة المتجددة تسجل حصة قياسية في إنتاج الكهرباء بتركيا

أنقرة-سانا‏

عززت تركيا مكانتها ضمن الدول البارزة في إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، بعدما سجلت هذه المصادر قفزة ‏تاريخية في حصتها من إجمالي إنتاج الكهرباء خلال شهر أيار الماضي، بلغت 72.3 بالمئة، وهو أعلى مستوى لها خلال ‌‏26 عاماً.‏

ووفقاً لوكالة الأناضول، أظهرت بيانات شركة تشغيل أسواق الطاقة التركية أن شهر أيار شهد تراجعاً ملحوظاً في حصة ‏الفحم من إنتاج الكهرباء، لتبلغ 17 بالمئة فقط، وهو أدنى مستوى لها منذ 22 عاماً.‏

وعلى أساس ساعي، بلغت مصادر الطاقة المتجددة ذروة إنتاجها اللحظي في الـ 24 من أيار عند الساعة الواحدة، بنسبة ‏وصلت إلى 84 بالمئة، محطمة الرقم القياسي السابق المسجل في نيسان 2024، والبالغ 83 بالمئة.‏

وساهمت محطات الطاقة الكهرومائية بدور رئيسي في تحقيق هذا الأداء، مدفوعة بهطولات مطرية غزيرة تجاوزت ‏المعدلات الموسمية، ما أدى إلى ارتفاع إنتاجها بنسبة 58 بالمئة مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي.‏

وغطت محطتا طاقة الرياح والطاقة الشمسية نحو 23 بالمئة من إجمالي إنتاج الكهرباء في أيار، لتتفوقا للشهر الثاني على ‏التوالي على محطات الفحم.‏

وبحسب بيانات وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية، سجلت الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري مستويات قياسية ‏في إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة، حيث بلغت مساهمة الطاقة الكهرومائية 46.4 مليار كيلو واط ساعي، وطاقة الرياح ‌‏18 مليار كيلو واط ساعي، والطاقة الشمسية 14.2 مليار كيلو واط ساعي.‏

وتعد تركيا من الدول المتقدمة إقليمياً وأوروبياً في إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، إذ أسهم ارتفاع حصة الطاقة ‏النظيفة في خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري إلى مستويات متدنية.‏