الطاقة المتجددة تسجل حصة قياسية في إنتاج الكهرباء بتركيا

أنقرة-سانا
عززت تركيا مكانتها ضمن الدول البارزة في إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، بعدما سجلت هذه المصادر قفزة تاريخية في حصتها من إجمالي إنتاج الكهرباء خلال شهر أيار الماضي، بلغت 72.3 بالمئة، وهو أعلى مستوى لها خلال 26 عاماً.
ووفقاً لوكالة الأناضول، أظهرت بيانات شركة تشغيل أسواق الطاقة التركية أن شهر أيار شهد تراجعاً ملحوظاً في حصة الفحم من إنتاج الكهرباء، لتبلغ 17 بالمئة فقط، وهو أدنى مستوى لها منذ 22 عاماً.
وعلى أساس ساعي، بلغت مصادر الطاقة المتجددة ذروة إنتاجها اللحظي في الـ 24 من أيار عند الساعة الواحدة، بنسبة وصلت إلى 84 بالمئة، محطمة الرقم القياسي السابق المسجل في نيسان 2024، والبالغ 83 بالمئة.
وساهمت محطات الطاقة الكهرومائية بدور رئيسي في تحقيق هذا الأداء، مدفوعة بهطولات مطرية غزيرة تجاوزت المعدلات الموسمية، ما أدى إلى ارتفاع إنتاجها بنسبة 58 بالمئة مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي.
وغطت محطتا طاقة الرياح والطاقة الشمسية نحو 23 بالمئة من إجمالي إنتاج الكهرباء في أيار، لتتفوقا للشهر الثاني على التوالي على محطات الفحم.
وبحسب بيانات وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية، سجلت الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري مستويات قياسية في إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة، حيث بلغت مساهمة الطاقة الكهرومائية 46.4 مليار كيلو واط ساعي، وطاقة الرياح 18 مليار كيلو واط ساعي، والطاقة الشمسية 14.2 مليار كيلو واط ساعي.
وتعد تركيا من الدول المتقدمة إقليمياً وأوروبياً في إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، إذ أسهم ارتفاع حصة الطاقة النظيفة في خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري إلى مستويات متدنية.