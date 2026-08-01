‏ ارتفاع الأسهم الأمريكية بدعم من صعود سهم أمازون

واشنطن-سانا

أغلقت الأسهم الأمريكية تعاملات اليوم الجمعة على ارتفاع، مدعومة بصعود سهم شركة أمازون، بعد أن عززت نتائجها الفصلية القوية ثقة المستثمرين في أسهم شركات التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وذكرت رويترز أن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ارتفع بمقدار 51.89 نقطة، بما يعادل 0.70 بالمئة، ليغلق عند 7489.52 نقطة، فيما صعد مؤشر ناسداك المجمع 254.52 نقطة، أو 1.01 بالمئة، إلى 25376.69 نقطة، بينما زاد مؤشر داو جونز الصناعي 280.77 نقطة، بنسبة 0.54 بالمئة، مسجلاً 52488.83 نقطة.

وسجل سهم أمازون مكاسب ملحوظة بعدما أعلنت الشركة تحقيق أكبر نمو فصلي في إيراداتها منذ أكثر من أربع سنوات، في مؤشر على استمرار قوة الطلب على خدماتها وأنشطتها المختلفة.

كما أسهمت النتائج المالية الإيجابية لأمازون، إلى جانب النتائج التي أعلنتها شركة مايكروسوفت في وقت سابق من الأسبوع، في تهدئة مخاوف المستثمرين بشأن احتمال المبالغة في الإنفاق على مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، ما انعكس إيجاباً على أداء أسهم قطاع التكنولوجيا ودعم مكاسب الأسواق الأمريكية.

وتأتي هذه المكاسب في ظل استمرار ترقب المستثمرين لمؤشرات أداء شركات التكنولوجيا الكبرى، التي تعد من أبرز المحركات لاتجاهات الأسواق المالية العالمية.