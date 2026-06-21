ليبيا تسجل أعلى إنتاج نفطي منذ عام 2013‏

طرابلس-سانا‏

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، اليوم الأحد، تحقيق أعلى معدل يومي لإنتاج النفط الخام والمكثفات منذ عام 2013، ‏مقتربة بذلك من تحقيق استراتيجيتها الرامية إلى رفع الإنتاج إلى مليون ونصف المليون برميل يومياً من النفط الخام قبل ‏نهاية العام الجاري‎.‎

ونقلت وكالة الأنباء الليبية (وال)، عن بيان للمؤسسة الوطنية للنفط، أن “معدل إنتاج النفط الخام بلغ مليوناً و438 ألفاً ‏و560 برميلاً يومياً، في حين سجل إنتاج المكثفات 49163 برميلاً يومياً ليصل المجموع الكلي إلى المستوى المذكور، وهو ‏الأعلى الذي تم تسجيله منذ أكثر من 10 سنوات”‌‎.‎

وأشاد رئيس مجلس إدارة المؤسسة مسعود سليمان بهذا الإنجاز الذي حققته الشركات المحلية في ظل التحديات والظروف ‏الصعبة‎.‎

يُذكر أن قطاع النفط الليبي تعرض على مدار السنوات الماضية لتقلبات حادة في معدلات الإنتاج، نتيجة للأوضاع الأمنية ‏والسياسية التي شهدتها البلاد، إضافة إلى عمليات الإغلاق المتكررة للحقول والموانئ النفطية والتهريب الواسع للوقود، إضافة ‏إلى تهالك البنية التحتية، ويعد هذا الارتفاع في الإنتاج مؤشراً إيجابياً على تحسن الاستقرار في القطاع‎.‎