ليبيا تسجل أعلى إنتاج نفطي منذ عام 2013‏

طرابلس-سانا
أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، اليوم الأحد، تحقيق أعلى معدل يومي لإنتاج النفط الخام والمكثفات منذ عام 2013، مقتربة بذلك من تحقيق استراتيجيتها الرامية إلى رفع الإنتاج إلى مليون ونصف المليون برميل يومياً من النفط الخام قبل نهاية العام الجاري.
ونقلت وكالة الأنباء الليبية (وال)، عن بيان للمؤسسة الوطنية للنفط، أن “معدل إنتاج النفط الخام بلغ مليوناً و438 ألفاً و560 برميلاً يومياً، في حين سجل إنتاج المكثفات 49163 برميلاً يومياً ليصل المجموع الكلي إلى المستوى المذكور، وهو الأعلى الذي تم تسجيله منذ أكثر من 10 سنوات”.
وأشاد رئيس مجلس إدارة المؤسسة مسعود سليمان بهذا الإنجاز الذي حققته الشركات المحلية في ظل التحديات والظروف الصعبة.
يُذكر أن قطاع النفط الليبي تعرض على مدار السنوات الماضية لتقلبات حادة في معدلات الإنتاج، نتيجة للأوضاع الأمنية والسياسية التي شهدتها البلاد، إضافة إلى عمليات الإغلاق المتكررة للحقول والموانئ النفطية والتهريب الواسع للوقود، إضافة إلى تهالك البنية التحتية، ويعد هذا الارتفاع في الإنتاج مؤشراً إيجابياً على تحسن الاستقرار في القطاع.