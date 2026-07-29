هبوط أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها وسط آمال تسوية بين طهران وواشنطن

واشنطن-سانا



أغلقت أسعار النفط أمس الثلاثاء منخفضة خمسة بالمئة إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين، وسط آمال يشوبها الحذر بأن يفضي توقف القتال بين الولايات المتحدة وإيران إلى عقد محادثات لإنهاء الحرب بينهما، رغم أن فترات التوقف السابقة كانت مؤقتة فقط.



وذكرت رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت تراجعت 4.27 دولارات، أو 4.8 بالمئة، لتسجل 84.09 دولاراً للبرميل عند التسوية، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.35 دولارات، أو 4.1 بالمئة، ليسجل 79.26 دولاراً للبرميل عند التسوية.



وسجل خام برنت أدنى مستوياته عند التسوية منذ 13 تموز، كما سجل خام غرب تكساس الوسيط أدنى مستوياته عند التسوية منذ 16 من الشهر ذاته، بعد تراجعهما بنحو 16 بالمئة على مدار ثلاثة أيام.



ورغم توقف تبادل الهجمات بين واشنطن وطهران إلا أنهما ما زالا بعيدين عن تسوية الخلافات التي أدت إلى إغلاق مضيق هرمز، الذي كان يمر من خلاله نحو خُمس الإمدادات العالمية من النفط قبل اندلاع الحرب.