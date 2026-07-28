العراق وتركيا توقعان 4 اتفاقيات ومذكرات تفاهم في عدة مجالات

أنقرة-سانا

وقعت تركيا والعراق اليوم الثلاثاء في العاصمة أنقرة، أربع اتفاقيات ومذكرات تفاهم شملت مجالات الطاقة والتعليم والرياضة والملكية الصناعية، تزامنا مع زيارة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى العاصمة التركية أنقرة.

وجرت مراسم توقيع ثلاث مذكرات تفاهم في المجمع الرئاسي، عقب مباحثات ثنائية جمعت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، حيث تضمنت المذكرات تعزيز التعاون الأكاديمي والتعليمي، والشراكة في مجالي الشباب والرياضة، إلى جانب التعاون في قطاع الملكية الصناعية.

وحسب بيان صادر عن وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية، فقد أبرمت شركة البترول التركية المساهمة (TPAO) اتفاقية استجرت بموجبها 15 بالمئة من حصة شركة “بريتش بتروليوم” (BP) في حقول كركوك النفطية بالعراق، وذلك بعد مراسم التوقيع التي جرت في مقر وزارة الطاقة التركية.

ووقع اتفاقية الطاقة المدير العام لشركة البترول التركية جم أردم، ونائب رئيس تطوير الأعمال للتنقيب والإنتاج في شركة “بي بي” أندرو ماك أوسلان، بحضور وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار الذي أوضح في كلمة عقب مراسم التوقيع، أن تركيا أبرمت منذ بداية عام 2026 اتفاقيات مع شركات دولية، بهدف تطوير شركة البترول التركية وتعزيز حضورها في مناطق مختلفة حول العالم، لافتاً أنه سيتم تشكيل تحالف يضم “كونوكو فيليبس” و”بي بي” والشركة التركية لتطوير احتياطات تُقدر بنحو 3 مليارات برميل وزيادة إنتاج المنطقة.

وكان الزيدي أكد في وقت سابق اليوم امتلاك العراق وتركيا فرصاً واسعة ‏لبناء شراكات اقتصادية مهمة في المنطقة، مشيراً إلى أن بلاده اختارت طريق الاستقرار ‏والإصلاح والتنمية، لبناء اقتصاد قوي ودولة فاعلة.‏

ووصل الزيدي اليوم الثلاثاء إلى تركيا على رأس وفد رسمي رفيع تلبية لدعوة الرئيس ‏رجب طيب أردوغان.‏