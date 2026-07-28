وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي يؤكدون أهمية ضمان حرية الملاحة في هرمز

الدوحة-سانا

أكد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي أهمية ضمان حرية الملاحة وسلامتها في مضيق هرمز، بما يكفل حقوق المرور والعبور وانسياب حركة السفن والتجارة والإمدادات، وفقاً لأحكام القانون الدولي، وبما يحفظ الحقوق السيادية لجميع الدول المشاطئة لمياه الخليج.

وذكرت وزارة الخارجية القطرية على منصة “إكس”، أن ذلك جاء خلال اجتماع تشاوري عقد اليوم الثلاثاء عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، حيث ناقش الوزراء مستجدات الأوضاع الإقليمية وسبل تعزيز التنسيق بين دول المجلس بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما تبادل الوزراء الرؤى بشأن تطورات المرحلة الراهنة ومستجدات المفاوضات الجارية، والجهود المبذولة للدفع بها نحو تفاهمات عملية تسهم في خفض التوتر، وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.

وأكد الوزراء أهمية مواصلة العمل المشترك، وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية، وتهيئة الظروف المواتية لبناء الثقة والتوصل إلى حلول مقبولة تدعم أمن المنطقة واستقرارها.

وأكد وزراء خارجية عدد من الدول العربية، في اتصالات هاتفية مع وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، أمس الإثنين، أهمية التوصل إلى تفاهمات سياسية ودبلوماسية تضمن سلامة وحرية الملاحة وسلاسة حركة التجارة وسلاسل الإمداد عبر مضيق هرمز.