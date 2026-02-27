الهند تسجل نمواً بنسبة 7.8 بالمئة العام الماضي

نيودلهي-سانا

كشفت وزارة الإحصاء الهندية عن تسجيل الاقتصاد الهندي نمواً بوتيرة أسرع من المتوقع في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2025 مدفوعاً بإنفاق استهلاكي قوي إضافة إلى اعتماد صيغة جديدة تحسب الناتج الاقتصادي بدقة أكبر.

ونقلت وكالة فرانس برس عن وزارة الإحصاء قولها في أحدث بياناتها الصادرة اليوم الجمعة: “إن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 7,8% في الربع الأخير من عام 2025 (من تشرين الأول إلى كانون الأول)، مقارنة بالفترة نفسها من العام الذي سبقه.

وتؤكد هذه الأرقام مكانة الهند كأسرع الاقتصادات الكبرى نمواً في العالم، وتأتي بعد عام صعب لأصحاب القرار الذين واجهوا تحديات جمة، منها الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة وانخفاض قيمة الروبية وضعف الاستهلاك.

وفي ظل التوقعات الاقتصادية القاتمة لعام 2025 سعى رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى دعم الاقتصاد من خلال خفض ضرائب الدخل والاستهلاك، ما ساهم في انتعاش الإنفاق الاستهلاكي في الأشهر الأخيرة.

وتمكنت نيودلهي أيضاً من إبرام اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة في وقت سابق هذا الشهر، في خطوة عززت الثقة بعملة الروبية لكنها جاءت قبل أسابيع فقط من إلغاء المحكمة العليا الأميركية الرسوم الجمركية واسعة النطاق التي فرضها الرئيس دونالد ترامب.