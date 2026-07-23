مع تصاعد التوتر في المنطقة.. الذهب يتراجع عن أعلى مستوياته في أسبوعين

واشنطن-سانا

تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس عن أعلى مستوياتها في أسبوعين، في ظل تصاعد الضربات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، والذي دفع أسعار النفط إلى الارتفاع، بينما يترقب المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي المقرر الأسبوع المقبل، بحثاً عن مؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة.

وذكرت وكالة رويترز أن الذهب استقر في المعاملات الفورية عند 4132.01 دولاراً للأوقية، بعد أن لامس 4165.87 دولاراً في الجلسة الماضية، وهو أعلى مستوى له منذ السابع من تموز الجاري، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم آب بنسبة 0.4 بالمئة إلى 4134.60 دولاراً.

وارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في أكثر من ستة أسابيع، مع شن الولايات المتحدة جولة جديدة من الضربات على إيران، وإعلان الحوثيين في اليمن استهداف ناقلتي نفط في البحر الأحمر، في حين تراجع الدولار بنسبة 0.1 بالمئة، ما جعل الذهب المسعر بالعملة الأمريكية أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.3 بالمئة إلى 59.90 دولاراً للأوقية، وصعد البلاتين بنسبة 0.7 بالمئة إلى 1656.24 دولاراً، كما زاد البلاديوم بنسبة 0.8 بالمئة إلى 1301.25 دولاراً للأوقية.

يشار إلى أن القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم”، أعلنت في وقت سابق اليوم، أن قواتها نفذت جولة جديدة من الضربات ضد أهداف عسكرية في إيران، لليلة ‏الثانية عشرة على التوالي، فيما واصلت إيران اعتداءاتها على عدد من دول الخليج العربي والأردن.

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