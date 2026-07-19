ندوة في “ناس تكس 2026” تبحث تطوير قطاع القطن وتعزيز دور القطاع الخاص

دمشق-سانا

أكد المشاركون في الندوة الحوارية التي أقيمت اليوم الأحد ضمن فعاليات معرض سوريا الدولي للنسيج “ناس تكس 2026”، أن إعادة النهوض بزراعة القطن والصناعات النسيجية تمثل أولوية اقتصادية، في إطار الجهود الرامية إلى دعم الإنتاج الزراعي والصناعي وتعزيز دور القطاع الخاص في مختلف حلقات سلسلة القيمة.

وأوضح نائب وزير الاقتصاد والصناعة باسل عبد الحنان أن تطوير قطاع القطن يحتاج إلى رؤية متدرجة وسياسات متكاملة تربط بين الزراعة والصناعة، مبيناً وجود تنسيق مستمر مع وزارة الزراعة لوضع خطط تستهدف المنطقة الشرقية باعتبارها منطقة رئيسة لزراعة القطن.

ولفت إلى أن دخول القطاع الخاص بدأ تدريجياً بالتوازي مع معالجة التحديات السابقة وتهيئة بيئة استثمارية أكثر استقراراً، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب جذب استثمارات جديدة وتوفير الظروف المناسبة أمام الشركات الراغبة بالمشاركة في تطوير هذا القطاع، بما يحقق قيمة مضافة أكبر للمنتج الزراعي ويدعم فرص العمل.

دراسات لإنشاء وتطوير معامل الغزل

أكد عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها أدهم الطباع أن قطاع الصناعات النسيجية يشهد مؤشرات إيجابية مع بدء شركات خاصة بالدخول إلى مجال الإنتاج، مشيراً إلى وجود دراسات ومشاريع جديدة لإنشاء وتطوير معامل الغزل بالتعاون مع مستثمرين وصناعيين.

وأشار الطباع إلى أن القطن السوري يمتلك ميزات تنافسية عالمية بفضل جودته وطبيعة أليافه المناسبة لمختلف الصناعات، إضافة إلى تحسن واقع الموارد المائية وعودة الاهتمام بزراعته، مبيناً أن توفير المادة الأولية واستقرار العلاقة التعاقدية بين المنتجين والمصنعين يشكلان ركيزة أساسية لإعادة بناء قطاع النسيج وتعزيز قدرته على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية.

وكان معرض سوريا الدولي للنسيج “ناس تكس 2026” انطلق بدورته الأولى أمس السبت على أرض مدينة المعارض الجديدة بدمشق، برعاية وحضور رئيس الجمهورية أحمد الشرع، وبمشاركة واسعة من الوفود الدولية ورجال الأعمال والفعاليات الاقتصادية.