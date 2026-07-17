ارتفاع أسعار الذهب في المعاملات الفورية إلى 4011.29 دولاراً للأوقية

لندن-سانا

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، في المعاملات الفورية بنسبة 1% ليصل إلى 4011.29 دولاراً للأوقية.



وذكرت وكالة رويترز، أن الذهب ورغم تسجيله ارتفاعاً اليوم إلا أنه يتجه لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية في ستة أسابيع، في ظل تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، والذي دفع أسعار الطاقة إلى الارتفاع وأجج المخاوف من التضخم.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1% إلى 56.06 دولاراً للأوقية، ونزل البلاتين 1.4 بالمئة إلى 1595.64 دولاراً، واستقر البلاديوم عند1249.63 دولاراً. وتتجه المعادن الثلاثة نحو تكبد خسائر أسبوعية.



وكانت أسعار الذهب هبطت إلى أدنى مستوياتها هذا الأسبوع منذ 30 حزيران الماضي، حيث تراجعت بنحو 2.6 بالمئة.