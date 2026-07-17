الذهب يتجه لأكبر خسارة أسبوعية منذ شهر ونصف

نيويورك-سانا

يتجه الذهب إلى تسجيل أكبر خسارة أسبوعية له منذ نحو شهر ونصف، متأثراً بتصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط، ما عزز المخاوف بشأن الضغوط التضخمية واحتمال استمرار سياسة التشديد النقدي الأمريكية.

وذكرت وكالة رويترز أن أسعار الذهب ارتفعت في المعاملات الفورية اليوم الجمعة بنسبة 0.5 بالمئة لتصل إلى 3988.20 دولاراً للأونصة، بعد أن سجلت في وقت سابق من الجلسة أدنى مستوى لها منذ مطلع تموز الجاري، فيما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم آب عند 3992 دولاراً للأونصة.

ورغم الارتفاع اليوم، فقد المعدن الأصفر نحو 3.2 بالمئة منذ بداية الأسبوع، في أكبر تراجع أسبوعي له منذ مطلع حزيران الماضي، إذ طغى تأثير تصاعد الضربات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران وارتفاع أسعار النفط على الدعم الذي تلقاه الذهب من بيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أقل من المتوقع.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.5 بالمئة إلى 55.22 دولاراً للأونصة، وانخفض البلاتين 0.7 بالمئة إلى 1605.62 دولارات، كما تراجع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1244.86 دولاراً، وتتجه المعادن الثلاثة أيضاً إلى تسجيل خسائر أسبوعية.

وتشهد الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية التي بدأت في 28 شباط الماضي توترات متزايدة، حيث أعلن الجيش الأمريكي في وقت سابق اليوم إتمام أحدث موجة من الهجمات على إيران، لتكون الليلة السادسة على التوالي التي تشهد غارات أمريكية على الأراضي الإيرانية.