الهند تخفّض الضرائب على الوقود لضمان الاستقرار المحلي

نيودلهي-سانا

أعلنت الحكومة الهندية اليوم الجمعة خفض الضرائب المفروضة على البنزين والديزل، في خطوة تهدف إلى الحد من تأثير اضطراب الإمدادات الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيتارامان قولها: إنه “تم تخفيض الضريبة المركزية على الوقود بمقدار 10 روبيات أي ما يعادل 0.11 دولار لكل لتر”، مؤكدة أن القرار يهدف لحماية المستهلكين من ارتفاع الأسعار في ظل الأزمة الراهنة.

وتعتمد الهند على الواردات لتلبية أكثر من 85% من احتياجاتها النفطية، ما يجعلها من أكثر الدول تأثراً بارتفاع أسعار النفط الخام.

وأدى ارتفاع أسعار النفط منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية- الإيرانية في الـ 28 من شباط الماضي، إلى زيادة كبيرة في تكاليف الوقود، وسط مخاوف من نقص عالمي بعد إغلاق طهران عملياً مضيق هرمز.