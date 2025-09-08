وزير الطاقة السوري يبحث مع نظيره القطري آفاق التعاون في مجال النفط والغاز

الدوحة-سانا

بحث وزير الطاقة محمد البشير مع وزير الدولة لشؤون الطاقة في قطر سعد بن شريدة الكعبي سبُل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة وخاصة في قطاعي النفط والغاز.

وناقش الجانبان خلال اللقاء في العاصمة القطرية الدوحة اليوم إمكانيات تبادل الخبرات الفنية والهندسية والاستفادة من التجارب الناجحة في تطوير مشاريع البنى التحتية للطاقة وخاصة تجربة شركة قطر للطاقة.

كما تطرق اللقاء إلى آفاق الاستثمار المشترك في المشاريع المستقبلية وسبُل دعم الجهود الرامية إلى تطوير قطاع الطاقة في سوريا بما يسهم في تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

وأكد الوزيران أهمية استمرار التشاور والتنسيق بما يعزز فرص التعاون العملي ويواكب التطور في مجالات الطاقة المختلفة.

ويأتي هذا اللقاء في سياق العلاقات الثنائية المتنامية بين سوريا وقطر، وخاصة بعد التحرير، والتي تشمل العديد من المجالات وخاصة الإنسانية والإغاثية، إضافة إلى الدعم القطري لجهود إعادة الإعمار في بعض القطاعات.

وتُعدُّ قطر من أبرز الدول ذات الخبرة العالمية في صناعة الطاقة، إذ تمتلك شركة “قطر للطاقة” حضوراً دولياً واسعاً، ما يجعل التعاون معها فرصة لتطوير البنى التحتية لقطاع الطاقة في سوريا.