الإمارات العالمية للألمنيوم تستأنف الإنتاج في مصفاة الطويلة لتكرير الألومينا

أبو ظبي-سانا
أعلنت شركة “الإمارات العالمية للألمنيوم“، (أكبر منتج للألمنيوم “عالي الجودة” في العالم)، اليوم الجمعة، استئناف عمليات الإنتاج في مصفاة “الطويلة” لتكرير الألومينا في أبو ظبي.
ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” عن الرئيس التنفيذي للشركة عبد الناصر بن كلبان قوله: إنّ استئناف عمليات إنتاج مصفاة الطويلة يمثل محطة مهمة ضمن الجهود المتواصلة لإعادة تشغيل موقع الشركة في الطويلة، وتعزيز مكانته كأحد أهم وأكبر منشآت إنتاج الألمنيوم في العالم.
ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج الألومينا إلى 50 بالمئة من الطاقة الإنتاجية الكاملة خلال الأيام المقبلة، على أن تصل المصفاة إلى كامل طاقتها الإنتاجية بحلول نهاية العام الجاري.
وكان بلغ إنتاج المصفاة 2.4 مليون طن من الألومينا في عام 2025، ملبياً 46 بالمئة من احتياجات الشركة خلال العام الماضي.
وتوقفت عمليات الإنتاج في المصفاة في 28 آذار الماضي نتيجة الهجمات الإيرانية على منطقة خليفة الاقتصادية في أبو ظبي، في حين استأنفت المصفاة إنتاج هيدرات الألومينا، وهي المادة الأولية المستخدمة في إنتاج الألومينا، في 24 حزيران الفائت.