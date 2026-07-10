الإمارات العالمية للألمنيوم تستأنف الإنتاج في مصفاة الطويلة لتكرير الألومينا

أبو ظبي-سانا‏

أعلنت شركة “الإمارات العالمية للألمنيوم“، (أكبر منتج للألمنيوم “عالي الجودة” في العالم)، اليوم ‏الجمعة، استئناف عمليات الإنتاج في مصفاة “الطويلة” لتكرير الألومينا في أبو ظبي.‏

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” عن الرئيس التنفيذي للشركة عبد الناصر بن كلبان قوله: إنّ ‏استئناف عمليات إنتاج مصفاة الطويلة يمثل محطة مهمة ضمن الجهود المتواصلة لإعادة تشغيل ‏موقع الشركة في الطويلة، وتعزيز مكانته كأحد أهم وأكبر منشآت إنتاج الألمنيوم في العالم.‏

ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج الألومينا إلى 50 بالمئة من الطاقة الإنتاجية الكاملة خلال الأيام ‏المقبلة، على أن تصل المصفاة إلى كامل طاقتها الإنتاجية بحلول نهاية العام الجاري.‏

وكان بلغ إنتاج المصفاة 2.4 مليون طن من الألومينا في عام 2025، ملبياً 46 بالمئة من ‏احتياجات الشركة خلال العام الماضي.‏

وتوقفت عمليات الإنتاج في المصفاة في 28 آذار الماضي نتيجة الهجمات الإيرانية على منطقة ‏خليفة الاقتصادية في أبو ظبي، في حين استأنفت المصفاة إنتاج هيدرات الألومينا، وهي المادة ‏الأولية المستخدمة في إنتاج الألومينا، في 24 حزيران الفائت.‏