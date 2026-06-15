تفاؤل الأسواق باتفاق أمريكي إيراني يدفع «ستوكس 600» إلى أعلى مستوى له

NSEV2ZE725PANHU6RCDVJTWBHY تفاؤل الأسواق باتفاق أمريكي إيراني يدفع «ستوكس 600» إلى أعلى مستوى له

لندن-سانا

ارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق خلال تعاملات اليوم الإثنين، مدعوماً بتفاؤل المستثمرين عقب الإعلان عن اتفاق مبدئي بين الولايات المتحدة وإيران، لإنهاء الحرب بينهما وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة.

وذكرت وكالة رويترز أن المؤشر الأوروبي صعد بنسبة 0.9 بالمئة في أحدث التعاملات، ليصل إلى 638.53 نقطة، مسجلاً بذلك مستوى قياسياً جديداً.

وجاءت المكاسب في الأسواق الأوروبية امتداداً لموجة صعود شهدتها أسواق المال العالمية، حيث تجاوزت مؤشرات رئيسية في الولايات المتحدة وآسيا مستوياتها المسجلة قبل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، مدعومة بارتفاع أسهم شركات التكنولوجيا التي تتمتع بثقل أكبر في تلك الأسواق، مقارنة بالمؤشرات الأوروبية.

وكان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أعلن، أمس الأحد، التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران عقب محادثات مكثفة.

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