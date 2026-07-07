ارتفاع أسعار النفط مع تحول التركيز إلى نمو المعروض ‏وآفاق الطلب

لندن-سانا
ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، لكن المكاسب جاءت محدودة مع تحول تركيز المتعاملين إلى نمو المعروض وآفاق الطلب، وتجاهلهم انحسار التوتر الجيوسياسي في الشرق الأوسط.
وذكرت رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت صعدت 28 سنتاً أو 0.39 بالمئة إلى 72.29 دولاراً للبرميل، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 29 سنتاً أو 0.26 بالمئة إلى 68.84 دولاراً للبرميل، بعدما سجل عند التسوية أمس الإثنين مستويات قريبة من تلك التي سبقت الحرب مع إيران.
ويتابع المستثمرون عن كثب المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران لمعرفة مصير حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، إلى جانب مراقبة تعافي صادرات النفط الخليجية.