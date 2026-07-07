ارتفاع أسعار النفط مع تحول التركيز إلى نمو المعروض ‏وآفاق الطلب

لندن-سانا‏

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، لكن المكاسب جاءت ‏محدودة مع تحول تركيز المتعاملين إلى نمو المعروض ‏وآفاق الطلب، وتجاهلهم انحسار التوتر الجيوسياسي في ‏الشرق الأوسط‎.‎

وذكرت رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت صعدت 28 ‏سنتاً أو 0.39 بالمئة إلى 72.29 دولاراً للبرميل، كما ‏ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 29 سنتاً أو ‌‏0.26 بالمئة إلى 68.84 دولاراً للبرميل، بعدما سجل عند ‏التسوية أمس الإثنين مستويات قريبة من تلك التي سبقت ‏الحرب مع إيران‎.‎

ويتابع المستثمرون عن كثب المحادثات بين الولايات ‏المتحدة وإيران لمعرفة مصير حركة الملاحة عبر ‏مضيق هرمز، إلى جانب مراقبة تعافي صادرات النفط ‏الخليجية‎.‎