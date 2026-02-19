أكثر من 3.5 ملايين ليرة جديدة تداولات سوق دمشق في جلسة الخميس

دمشق-انا

‏سجّل سوق دمشق للأوراق المالية خلال جلسة، اليوم الخميس، قيمة تداول إجمالية تجاوزت الـ 3.5 ملايين ليرة سورية من العملة الجديدة، وتوزعت بواقع 150010 أسهم، من خلال 158 صفقة، وفقاً للنشرة اليومية الصادرة عن السوق.

‏وارتفع سهم بنك سوريا والمهجر بنسبة 4.09 بالمئة، ليغلق عند 16 ليرة جديدة، محققاً واحداً من أكبر أحجام التداول لهذا اليوم عند 11364 سهماً، بينما ارتفع سهم شركة إسمنت البادية بنسبة 2.21 بالمئة، ليغلق عند 669 ليرة جديدة.

‌‏وسجلت الجلسة تراجعاً في سعر سهم بنك البركة – سوريا الذي انخفض بنسبة 1.57 بالمئة ليغلق عند 20 ليرة جديدة، بينما تراجع سهم بنك قطر الوطني- سوريا بنسبة 2.15 بالمئة، ليغلق عند 25 ليرة جديدة.

وتراجع سهم بنك بيمو السعودي الفرنسي بنسبة 1.04 بالمئة، ليغلق عند 17 ليرة جديدة، فيما تراجع سهم المصرف الدولي للتجارة والتمويل بنسبة 0.29 بالمئة، ليغلق عند 16 ليرة جديدة، كما تراجع سهم بنك الائتمان الأهلي بنسبة 4.78 بالمئة، ليغلق عند 12 ليرة جديدة.

‏‌‏‌شركات لم تسجل أي تداول

‏ولم تشهد أسهم عدد من الشركات أي حركة تداول خلال الجلسة، من بينها: بنك سوريا الدولي الإسلامي، وبنك الشام، وبنك سوريا والخليج، والاتحاد التعاوني للتأمين، والشركة السورية الوطنية للتأمين، والمجموعة المتحدة للنشر، وشركة MTN سوريا، إضافة إلى شركات أخرى حافظت على أسعار إغلاقها السابقة دون نشاط.

‏يشار إلى أن سوق دمشق للأوراق المالية أغلق جلسة أمس الأربعاء، بقيمة تداول إجمالية تجاوزت الـ21 مليون ليرة سورية من العملة الجديدة، وتوزعت بواقع 794206 أسهم من خلال 439 صفقة. ‏