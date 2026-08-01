خلال النصف الأول من 2026.. تسجيل أكثر من 10 آلاف شركة جديدة ‏بسوريا ‏

دمشق-سانا
تجاوز عدد الشركات المسجلة في سوريا خلال النصف الأول من عام 2026 الـ 10 آلاف شركة منها سجلات تجارية فردية، وشركات تضامنية وأخرى محدودة المسؤولية وشركات مساهمة وشركات توصية، وفق بينات إحصائية لمديرية الشركات نشرتها وزارة الاقتصاد والصناعة عبر قناتها على تلغرام.
وأوضحت الوزارة اليوم السبت، أن عدد السجلات التجارية الفردية المسجلة خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ 7619 سجلاً، إلى جانب تسجيل 713 شركة تضامنية، و2087 شركة محدودة المسؤولية، و46 شركة مساهمة، و56 شركة توصية.
وقالت الوزارة: هذه الأرقام تؤكد تصاعد الأداء مقارنةً بعدد الشركات المسجل خلال الفترة نفسها من العامين السابقين.
وأشارت البيانات الإحصائية إلى أن السجلات التجارية الفردية المسجلة خلال عام 2025 كانت نحو 13 ألفاً و598 سجلاً، و 1526 شركة تضامنية، و2678 شركة محدودة المسؤولية، و63 شركة مساهمة، و158 شركة توصية.
وشهد عام 2024 تسجيل7421 سجلاً تجارياً فردياً، و580 شركة تضامنية، و497 شركة ذات مسؤولية محدودة، و33 شركة مساهمة، و144 شركة توصية.
وأوضحت الوزارة، أن هذا التصاعد خلال النصف الأول من عام 2026 كان نتيجة لتحسن بيئة الاستثمار، وفعالية نظام النافذة الواحدة، والانفتاح الاقتصادي بعد التحرير، والقرارات والسياسات الجديدة، والإجراءات المبسطة، والتسهيلات المقدمة لقطاع الأعمال.
وأكدت الوزارة أن هذه المؤشرات تعكس استمرار الزخم الاقتصادي وتحسن مناخ الاستثمار، ودعم التوجه نحو اقتصاد أكثر انفتاحاً واستثماراً.
وكانت وزارة الاقتصاد والصناعة أعادت في تموز العام الماضي، افتتاح مديرية الشركات بعد تأهيلها وتطوير خدماتها، بهدف تبسيط إجراءات تسجيل الشركات وتيسير الخدمات المقدمة للمستثمرين، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز النشاط الاقتصادي، واستقطاب المزيد من الاستثمارات.