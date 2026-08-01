خلال النصف الأول من 2026.. تسجيل أكثر من 10 آلاف شركة جديدة ‏بسوريا ‏

دمشق-سانا‏

تجاوز عدد الشركات المسجلة في سوريا خلال النصف الأول من عام 2026 الـ 10 ‏آلاف شركة منها سجلات تجارية فردية، وشركات تضامنية وأخرى محدودة المسؤولية ‏وشركات مساهمة وشركات توصية، وفق بينات إحصائية لمديرية الشركات نشرتها ‏وزارة الاقتصاد والصناعة عبر قناتها على تلغرام.‏

وأوضحت الوزارة اليوم السبت، أن عدد السجلات التجارية الفردية المسجلة ‏خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ 7619 سجلاً، إلى جانب تسجيل ‌‏713 شركة تضامنية، و2087 شركة محدودة المسؤولية، و46 شركة ‏مساهمة، و56 شركة توصية. ‏

وقالت الوزارة: هذه الأرقام تؤكد تصاعد الأداء مقارنةً بعدد الشركات ‏المسجل خلال الفترة نفسها من العامين السابقين. ‏

وأشارت البيانات الإحصائية إلى أن السجلات التجارية الفردية المسجلة ‏خلال عام 2025 كانت نحو 13 ألفاً و598 سجلاً، و 1526 شركة تضامنية، ‏و2678 شركة محدودة المسؤولية، و63 شركة مساهمة، و158 شركة ‏توصية.‏

وشهد عام 2024 تسجيل7421 سجلاً تجارياً فردياً، و580 شركة ‏تضامنية، و497 شركة ذات مسؤولية محدودة، و33 شركة مساهمة، و144 ‏شركة توصية.‏

وأوضحت الوزارة، أن هذا التصاعد خلال النصف الأول من عام 2026 كان ‏نتيجة لتحسن بيئة الاستثمار، وفعالية نظام النافذة الواحدة، والانفتاح ‏الاقتصادي بعد التحرير، والقرارات والسياسات الجديدة، والإجراءات ‏المبسطة، والتسهيلات المقدمة لقطاع الأعمال. ‏

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وأكدت الوزارة أن هذه المؤشرات تعكس استمرار الزخم الاقتصادي وتحسن ‏مناخ الاستثمار، ودعم التوجه نحو اقتصاد أكثر انفتاحاً واستثماراً.

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وكانت وزارة الاقتصاد والصناعة أعادت في تموز العام الماضي، افتتاح ‏مديرية الشركات بعد تأهيلها وتطوير خدماتها، ‏بهدف تبسيط إجراءات ‏تسجيل الشركات وتيسير الخدمات المقدمة للمستثمرين، بما يسهم في تحسين ‏بيئة الأعمال، وتعزيز النشاط الاقتصادي، واستقطاب المزيد من ‏الاستثمارات.‏