أسهم أوروبا تستقر بعد موجة صعود وأداء قوي

لندن-سانا



استقرت الأسهم الأوروبية اليوم الإثنين، بعد موجة صعود وأداء قوي الأسبوع الماضي، ومع تركيز المستثمرين على الصفقات الجديدة، وخاصة عرض الاستحواذ على شركة “إيزي جيت” البريطانية.



وذكرت وكالة “رويترز”، أن المؤشر ستوكس ‌600 الأوروبي بلغ 652.84 نقطة بحلول الساعة 07:10 بتوقيت غرينتش بعد أن سجل يوم الجمعة أفضل أداء أسبوعي له منذ منتصف أيار.



وارتفع سهم “إيزي جيت” البريطانية للطيران منخفض التكلفة 11 بالمئة، بعد أن وافقت الشركة من حيث المبدأ على ⁠عرض استحواذ محسن من شركة (كاسل ليك) الأمريكية للاستثمار، والتي قدرت قيمة الشركة بما يصل إلى 5.5 مليارات جنيه إسترليني (7.34 مليارات دولار).



وتصدر قطاع السفر والترفيه الأوسع نطاقاً مكاسب القطاعات بارتفاعه واحداً بالمئة



وجاء كثير من المكاسب التي حقّقتها الأسهم الأوروبية نتيجة الشعور بالارتياح بعد انحسار حدة التوتر في الشرق الأوسط وانخفاض أسعار النفط إلى مستويات قريبة مما كانت عليه قبل اندلاع الحرب.



وانخفض سهم تاليس الفرنسية للدفاع 1.4 بالمئة بعد أن توصلت المجموعة إلى اتفاق لشراء ⁠حصة عائلة جورجي في شركة إكسايل المتخصصة في تكنولوجيا الطائرات المسيّرة، وذلك تمهيداً لعرض استحواذ مقرر على بقية الأسهم.



وارتفع سهم فيراري للسيارات الرياضية الفارهة اثنين ⁠بالمئة بعد أن أطلقت الشركة طرازاً محدود الإصدار مزوداً بمحرك من 12 أسطوانة وناقل حركة يدوي، ما جذب عشاق المحركات ⁠التقليدية ذات الصوت المدوي والقيادة اليدوية.