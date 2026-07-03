شركات كورية تستثمر 201 مليار دولار في الذكاء الاصطناعي والطاقة النووية ‏المتقدمة

سيئول-سانا
أعلنت وزارة المالية في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، أن مجموعات اقتصادية كبرى تعتزم ضخ استثمارات إجمالية بقيمة 312 تريليون وون (نحو 201.7 مليار دولار) في الصناعات المتقدمة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي والمفاعلات النووية الصغيرة المعيارية، في المنطقة الجنوبية الشرقية من البلاد.
ونقلت وكالة يونهاب عن الوزارة قولها: إن مجموعات “سامسونغ” و”هيونداي موتور” و”إس كيه” و”هانهوا”، كشفت عن مشاريع واسعة لتعزيز صناعات الرقائق الإلكترونية والإلكترونيات والفضاء في منطقة “يونغنام”، مستفيدة من البنية التحتية الصناعية القائمة.
وتأتي هذه الاستثمارات في إطار مبادرة حكومية تستهدف تطوير التقنيات الحديثة وتحويل كوريا الجنوبية إلى قوة صناعية في عصر الذكاء الاصطناعي، ضمن ما يسمى بمشروع “الأقطاب الثلاثة”، الذي يشمل مناطق مختلفة من البلاد.
وبحسب التفاصيل، ستستثمر مجموعة “هانهوا” نحو 55 تريليون وون في مجالات تشمل الأقمار الصناعية ومركبات الإطلاق ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي لقطاعي الفضاء والدفاع، فيما ستخصص “هيونداي موتور” 42 تريليون وون لتطوير تقنيات القيادة الذاتية والذكاء الاصطناعي الصناعي وصناعات الطيران المستقبلية.
كما ستستثمر “سامسونغ” 60 تريليون وون في خطوط إنتاج الروبوتات الشبيهة بالبشر وبطاريات الجيل التالي، في حين تعتزم “إس كيه” استثمار 140 تريليون وون بالتعاون مع شركاء أجانب لإنشاء مركز بيانات ضخم للذكاء الاصطناعي.
يشار إلى أن الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه ميونغ، أعلن في 29 حزيران الماضي، إطلاق مشاريع استثمارية واسعة النطاق تهدف إلى تعزيز مكانة بلاده في قطاعي أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي، في خطوة تستهدف دعم التحول الصناعي وترسيخ القدرة التنافسية للبلاد في التقنيات المتقدمة.