شركات كورية تستثمر 201 مليار دولار في الذكاء الاصطناعي والطاقة النووية ‏المتقدمة

سيئول-سانا‏

أعلنت وزارة المالية في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، أن مجموعات اقتصادية كبرى ‏تعتزم ضخ استثمارات إجمالية بقيمة 312 تريليون وون (نحو 201.7 مليار دولار) في ‏الصناعات المتقدمة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي والمفاعلات النووية الصغيرة ‏المعيارية، في المنطقة الجنوبية الشرقية من البلاد.‏

ونقلت وكالة يونهاب عن الوزارة قولها: إن مجموعات “سامسونغ” و”هيونداي موتور” ‏و”إس كيه” و”هانهوا”، كشفت عن مشاريع واسعة لتعزيز صناعات الرقائق الإلكترونية ‏والإلكترونيات والفضاء في منطقة “يونغنام”، مستفيدة من البنية التحتية الصناعية القائمة.‏

وتأتي هذه الاستثمارات في إطار مبادرة حكومية تستهدف تطوير التقنيات الحديثة ‏وتحويل كوريا الجنوبية إلى قوة صناعية في عصر الذكاء الاصطناعي، ضمن ما يسمى ‏بمشروع “الأقطاب الثلاثة”، الذي يشمل مناطق مختلفة من البلاد.‏

وبحسب التفاصيل، ستستثمر مجموعة “هانهوا” نحو 55 تريليون وون في مجالات تشمل ‏الأقمار الصناعية ومركبات الإطلاق ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي لقطاعي الفضاء ‏والدفاع، فيما ستخصص “هيونداي موتور” 42 تريليون وون لتطوير تقنيات القيادة ‏الذاتية والذكاء الاصطناعي الصناعي وصناعات الطيران المستقبلية.‏

كما ستستثمر “سامسونغ” 60 تريليون وون في خطوط إنتاج الروبوتات الشبيهة بالبشر ‏وبطاريات الجيل التالي، في حين تعتزم “إس كيه” استثمار 140 تريليون وون بالتعاون ‏مع شركاء أجانب لإنشاء مركز بيانات ضخم للذكاء الاصطناعي.‏

يشار إلى أن الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه ميونغ، أعلن في 29 حزيران الماضي، ‏إطلاق مشاريع استثمارية واسعة النطاق تهدف إلى تعزيز مكانة بلاده في قطاعي أشباه ‏الموصلات والذكاء الاصطناعي، في خطوة تستهدف دعم التحول الصناعي وترسيخ ‏القدرة التنافسية للبلاد في التقنيات المتقدمة.‏