النفط يتراجع والذهب يرتفع في ظل الرسوم الأمريكية

واشنطن-سانا

تراجعت أسعار النفط تحت ضغط المخاوف من تباطؤ النمو العالمي، مع تصاعد الجدل حول الرسوم الجمركية الأمريكية، في وقت ارتفعت فيه أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها منذ أسابيع اليوم الإثنين، بالتزامن مع تراجع الدولار.

وذكرت شبكة “سي إن بي سي” الاقتصادية أن العقود الآجلة لخام برنت انخفضت بنسبة 1.05 بالمئة إلى 71.02 دولاراً للبرميل، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.13 بالمئة إلى 65.72 دولاراً للبرميل.

في المقابل، صعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.09 بالمئة إلى 5158.87 دولاراً للأونصة، مسجلاً أعلى مستوى له في أكثر من ثلاثة أسابيع، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم نيسان بنسبة 1.9 بالمئة إلى 5178.30 دولاراً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 3.06 بالمئة إلى 87.10 دولاراً للأونصة، وهو أعلى مستوى لها في أكثر من أسبوعين، كما صعد البلاتين بنسبة 1.2 بالمئة إلى 2182.60 دولاراً للأونصة، وزاد البلاديوم بنسبة 0.5 بالمئة إلى 1753.75 دولاراً للأونصة.

وأشارت “سي إن بي سي” إلى أن الدولار تراجع بعدما اعتبر المتعاملون قرار المحكمة العليا الأمريكية بإلغاء معظم الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عاملاً داعماً للنمو العالمي، إلا أن استمرار الارتباك ومخاطر اندلاع صراع في الشرق الأوسط حدّا من تأثير هذه التطورات.

وكان ترامب أعلن أمس الأول رفع الرسوم الجمركية الشاملة من 10 إلى 15 بالمئة بأثر فوري، وذلك بعد يوم واحد من قرار المحكمة العليا الأمريكية إبطال جزء كبير من هذه الرسوم.