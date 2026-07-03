الذهب يسجل أول مكاسب أسبوعية خلال أكثر من شهر

واشنطن-سانا‏

ارتفع الذهب بأكثر من واحد بالمئة اليوم الجمعة، ويتجه لتسجيل أول مكاسب أسبوعية في ‏خمسة أسابيع وسط تراجع توقعات المستثمرين برفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك ‏المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة، في أعقاب صدور بيانات توظيف أمريكية جاءت ‏أضعف من التقديرات‎.‎

وذكرت وكالة رويترز أن الذهب ارتفع في المعاملات الفورية 1.4 بالمئة إلى 4179.94 ‏دولاراً للأوقية (الأونصة) مسجلاً أعلى مستوى له منذ 23 حزيران، وزادت العقود ‏الأمريكية الآجلة للذهب تسليم آب 1.6 بالمئة إلى 4193.20 دولاراً‎.‎

ويتجه المعدن النفيس لتحقيق مكاسب أسبوعية 2.3 بالمئة، وهي الأولى له منذ الأسبوع ‏الذي بدأ في 25 أيار، إذ هدّأت بيانات الوظائف غير الزراعية ووظائف القطاع الخاص ‏التي جاءت أضعف من المتوقع من المخاوف المرتبطة بالتضخم‎.‎

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 2.3 بالمئة إلى ‌‏62.43 دولاراً للاوقية، وزاد البلاتين 2.7 بالمئة إلى 1660.05، وصعد البلاديوم 1.3 ‏بالمئة إلى 1284.40. ‏