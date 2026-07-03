الذهب يسجل أول مكاسب أسبوعية خلال أكثر من شهر

واشنطن-سانا
ارتفع الذهب بأكثر من واحد بالمئة اليوم الجمعة، ويتجه لتسجيل أول مكاسب أسبوعية في خمسة أسابيع وسط تراجع توقعات المستثمرين برفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة، في أعقاب صدور بيانات توظيف أمريكية جاءت أضعف من التقديرات.
وذكرت وكالة رويترز أن الذهب ارتفع في المعاملات الفورية 1.4 بالمئة إلى 4179.94 دولاراً للأوقية (الأونصة) مسجلاً أعلى مستوى له منذ 23 حزيران، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم آب 1.6 بالمئة إلى 4193.20 دولاراً.
ويتجه المعدن النفيس لتحقيق مكاسب أسبوعية 2.3 بالمئة، وهي الأولى له منذ الأسبوع الذي بدأ في 25 أيار، إذ هدّأت بيانات الوظائف غير الزراعية ووظائف القطاع الخاص التي جاءت أضعف من المتوقع من المخاوف المرتبطة بالتضخم.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 2.3 بالمئة إلى 62.43 دولاراً للاوقية، وزاد البلاتين 2.7 بالمئة إلى 1660.05، وصعد البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 1284.40.