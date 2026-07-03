‏ارتفاع طفيف لأسعار النفط وسط ترقب استمرار التهدئة في الشرق الأوسط

كانبرا-سانا
ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، بشكل طفيف، مع ترقب المستثمرين تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، وسط تفاؤل حذر بإمكانية استمرار التهدئة بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك قبيل عطلة نهاية أسبوع طويلة في الولايات المتحدة.
وبحسب وكالة رويترز، فقد سجلت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعاً بمقدار 17 سنتاً، أو 0.24 بالمئة، لتصل إلى 72.10 دولاراً للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 14 سنتاً، أو 0.20 بالمئة، إلى 68.83 دولاراً للبرميل.
ويرى محللون أن الأسواق لا تزال تتعامل بحذر مع مؤشرات التهدئة، في انتظار خطوات عملية تؤكد استقرار الأوضاع، في وقت تسهم فيه عودة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز في تعزيز الإمدادات النفطية العالمية.
وفي هذا السياق، ارتفع إنتاج الكويت من النفط خلال حزيران الماضي، بالتزامن مع زيادة صادراتها، كما عبرت عدة ناقلات نفط سعودية عملاقة مضيق هرمز، بينما اعتمدت شركة أرامكو السعودية التسعير الفوري لتسريع مبيعاتها في الأسواق الآسيوية.
وكانت أسعار النفط قد سجلت خلال الجلسة السابقة أدنى مستوياتها منذ ما قبل اندلاع الحرب بين الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية في 28 شباط الماضي، في وقت اتسمت فيه تحركاتها الأسبوعية بالاستقرار النسبي، وسط توازن بين توقعات زيادة الإمدادات واستمرار الحذر من التطورات الجيوسياسية.