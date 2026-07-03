‏ارتفاع طفيف لأسعار النفط وسط ترقب استمرار التهدئة في الشرق الأوسط

كانبرا-سانا‏

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، بشكل طفيف، مع ترقب المستثمرين تطورات ‏الأوضاع في الشرق الأوسط، وسط تفاؤل حذر بإمكانية استمرار التهدئة بين الولايات ‏المتحدة وإيران، وذلك قبيل عطلة نهاية أسبوع طويلة في الولايات المتحدة‎.‎

وبحسب وكالة رويترز، فقد سجلت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعاً بمقدار 17 سنتاً، أو ‌‏0.24 بالمئة، لتصل إلى 72.10 دولاراً للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط ‏الأمريكي 14 سنتاً، أو 0.20 بالمئة، إلى 68.83 دولاراً للبرميل‎.‎

ويرى محللون أن الأسواق لا تزال تتعامل بحذر مع مؤشرات التهدئة، في انتظار خطوات ‏عملية تؤكد استقرار الأوضاع، في وقت تسهم فيه عودة حركة الملاحة عبر مضيق ‏هرمز في تعزيز الإمدادات النفطية العالمية‎.‎

وفي هذا السياق، ارتفع إنتاج الكويت من النفط خلال حزيران الماضي، بالتزامن مع ‏زيادة صادراتها، كما عبرت عدة ناقلات نفط سعودية عملاقة مضيق هرمز، بينما ‏اعتمدت شركة أرامكو السعودية التسعير الفوري لتسريع مبيعاتها في الأسواق الآسيوية‎.‎

وكانت أسعار النفط قد سجلت خلال الجلسة السابقة أدنى مستوياتها منذ ما قبل اندلاع ‏الحرب بين الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية في 28 شباط الماضي، في وقت اتسمت فيه ‏تحركاتها الأسبوعية بالاستقرار النسبي، وسط توازن بين توقعات زيادة الإمدادات ‏واستمرار الحذر من التطورات الجيوسياسية‎.‎