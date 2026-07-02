الصين تؤكد استعدادها لتسهيل التجارة الزراعية مع الولايات المتحدة

بكين-سانا



أكدت الصين استعدادها للعمل مع الولايات المتحدة لتهيئة ظروف مواتية لتعزيز التجارة الزراعية المتبادلة بين البلدين.



ونقلت وكالة شينخوا عن المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية خه يا دونغ قوله، اليوم الخميس رداً على سؤال بشأن إمكانية خفض أو إلغاء التعريفات الجمركية على المنتجات الزراعية الأمريكية: إن التجارة الزراعية تشكل جزءاً مهماً من التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والولايات المتحدة.



وأوضح أن المشاورات الاقتصادية والتجارية الأخيرة بين الجانبين أسفرت عن تحديد أهداف لتوسيع نطاق التجارة الزراعية، والاتفاق من حيث المبدأ على إدراج عدد من المنتجات الزراعية ضمن ترتيبات متبادلة لخفض التعريفات الجمركية.



وأضاف: إن الشركات في البلدين ستجري معاملاتها التجارية بصورة مستقلة، وفق مبادئ السوق، وبناءً على الطلب الفعلي وظروف السوق.



يشار إلى أن وزارة التجارة الصينية أعلنت في آذار الماضي، أن الفريقين الصيني والأمريكي توصلا خلال محادثاتهما في باريس، إلى توافق أولي بشأن بعض القضايا التجارية، كما اتفقا على مواصلة عملية التشاور.