وزير الطاقة يبحث مع وفد شركات ألمانية فرص الاستثمار في سوريا

دمشق-سانا
بحث وزير الطاقة محمد البشير مع وفد من شركات ألمانية متخصصة في مجالات النفط والغاز والمياه والطاقة المتجددة، فرص الاستثمار في مشروعات الطاقة المختلفة في سوريا، وذلك في مبنى الوزارة بدمشق.
وذكرت وزارة الطاقة السورية عبر قناتها على التلغرام اليوم الثلاثاء، أن الاجتماع تناول الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الطاقة في سوريا، حيث استعرض الوزير البشير مجموعة من المشروعات الحيوية التي تتيح مجالاً واسعاً للشراكات الدولية، من بينها خط الغاز العربي، وخط النفط العربي، ومشروع ناقل المياه الوطني من الساحل إلى دمشق، ومشروع جرّ مياه دجلة والفرات باتجاه الداخل السوري.
وأبدى الوفد الألماني استعداداً لدخول السوق السورية، وتقديم برامج تدريب متخصصة للجهات السورية المعنية.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه اللقاءات تأتي ضمن توجهات وزارة الطاقة لتعزيز انفتاحها على الخبرات الدولية، وتوسيع دائرة التواصل مع الشركات المتخصصة في مجالات النفط والغاز والمياه والطاقة المتجددة، بما يتيح الاطلاع على أحدث الممارسات العالمية في تطوير البنى التحتية للطاقة، ويندرج ضمن إطار العمل المؤسسي الرامي إلى بناء شبكات تعاون معرفي ومهني تدعم جهود الوزارة في تحديث القطاع وفق الأولويات الوطنية.
وكان وزير الطاقة محمد البشير شارك في أعمال المنتدى السوري الألماني الذي عُقد في برلين آذار الماضي، حيث أوضح في كلمة له أن قطاع الطاقة في سوريا تعرّض لدمار واسع خلال السنوات الماضية، في وقت كانت فيه دول العالم تتجه نحو الطاقة المتجددة والنظيفة، مشيراً إلى أن الحكومة السورية تبنّت نهج الاستثمار في هذا القطاع، باعتباره من القطاعات الواعدة، وبدأت فعلياً بتنفيذ مشاريع استراتيجية منذ العام الماضي.