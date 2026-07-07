وزير الطاقة يبحث مع وفد شركات ألمانية فرص الاستثمار في سوريا

IMG 20260707 200804 210 وزير الطاقة يبحث مع وفد شركات ألمانية فرص الاستثمار في سوريا

دمشق-سانا

بحث وزير الطاقة محمد البشير مع وفد من شركات ألمانية متخصصة في ‏مجالات النفط والغاز والمياه والطاقة المتجددة، فرص الاستثمار في ‏مشروعات الطاقة المختلفة في سوريا، وذلك في مبنى الوزارة بدمشق‎.‎

IMG 20260707 200759 545 وزير الطاقة يبحث مع وفد شركات ألمانية فرص الاستثمار في سوريا

وذكرت وزارة الطاقة السورية عبر قناتها على التلغرام اليوم الثلاثاء، أن ‏الاجتماع تناول الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الطاقة في سوريا، ‏حيث استعرض الوزير البشير مجموعة من المشروعات الحيوية التي تتيح ‏مجالاً واسعاً للشراكات الدولية، من بينها خط الغاز العربي، وخط النفط ‏العربي، ومشروع ناقل المياه الوطني من الساحل إلى دمشق، ومشروع جرّ ‏مياه دجلة والفرات باتجاه الداخل السوري‎.‎


وأبدى الوفد الألماني استعداداً لدخول السوق السورية، وتقديم برامج تدريب ‏متخصصة للجهات السورية المعنية‎.‎

وأشارت الوزارة إلى أن هذه اللقاءات تأتي ضمن توجهات وزارة الطاقة ‏لتعزيز انفتاحها على الخبرات الدولية، وتوسيع دائرة التواصل مع الشركات ‏المتخصصة في مجالات النفط والغاز والمياه والطاقة المتجددة، بما يتيح ‏الاطلاع على أحدث الممارسات العالمية في تطوير البنى التحتية للطاقة، ‏ويندرج ضمن إطار العمل المؤسسي الرامي إلى بناء شبكات تعاون معرفي ‏ومهني تدعم جهود الوزارة في تحديث القطاع وفق الأولويات الوطنية‎.‎

وكان وزير الطاقة محمد البشير شارك في أعمال المنتدى السوري الألماني ‏الذي عُقد في برلين آذار الماضي، حيث أوضح في كلمة له أن قطاع ‏الطاقة في سوريا تعرّض لدمار واسع خلال السنوات الماضية، في وقت ‏كانت فيه دول العالم تتجه نحو الطاقة المتجددة والنظيفة، مشيراً إلى أن ‏الحكومة السورية تبنّت نهج الاستثمار في هذا القطاع، باعتباره من ‏القطاعات الواعدة، وبدأت فعلياً بتنفيذ مشاريع استراتيجية منذ العام الماضي‎.‎‎

IMG 20260707 200830 365 وزير الطاقة يبحث مع وفد شركات ألمانية فرص الاستثمار في سوريا
IMG 20260707 200814 118 وزير الطاقة يبحث مع وفد شركات ألمانية فرص الاستثمار في سوريا
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