أسهم أوروبا تتراجع بعد مكاسب قوية وسط شكوك حول اتفاق إيران



لندن-سانا



تراجعت أسهم أوروبا اليوم الأربعاء بعد أداء قوي في ختام الربع الثاني، وسط حذر من مؤشرات على وصول المحادثات بين طهران وواشنطن إلى مرحلة جديدة من الجمود.



وذكرت وكالة “رويترز”، أن المؤشر ستوكس 600 الأوروبي انخفض 0.3 ‌بالمئة إلى 639.64 نقطة، بعدما سجل في الجلسة السابقة أقوى أداء فصلي منذ تشرين الأول 2020.



ولم يطرأ تغير يذكر على قطاع التكنولوجيا، الذي قاد المكاسب خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مع تراجع سهم شركة (إيه.إس.إم. إل) المصنعة لمعدات الرقائق1.1 بالمئة، وانخفاض طفيف لسهمي شركتي إيه. كيو. إي وإنفينون.



وخسر ⁠سهم شنايدر إلكتريك 2.1 بالمئة بعد إعلان الشركة المصنعة لمعدات الذكاء الاصطناعي توقيع اتفاق للاستحواذ على كوغنايت هولدنغز، وهي شركة خاصة متخصصة في برمجيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الصناعية، مقابل 3.1 مليار دولار في صفقة نقدية بالكامل.



وهبط سهم أسوشيتد بريتش فودز مالكة بريمارك 2.7 بالمئة بعدما ⁠قالت: إنها لا تزال تتوقع أن تكون أرباحها السنوية أقل من نتائج العام السابق، مضيفة: إن الحرب في الشرق الأوسط أثرت على توقعات أرباحها في أوروبا.



وفي المقابل ارتفع سهم ساب السويدية المصنعة ⁠لمعدات الدفاع 1.7 بالمئة بعد توقيعها عقداً لتسليم 16 طائرة مقاتلة من طراز (جريبن إي) إلى أوكرانيا في صفقة تبلغ قيمتها نحو 24.6 مليار كرونة سويدية (2.54 ⁠مليار دولار).



وكانت إيران قالت: إنها لن تجتمع مع المبعوثين الأمريكيين اللذين توجها إلى المنطقة عقب اندلاع أعمال قتالية، مما يلقي بظلال من الشك على فرص التوصل إلى سلام دائم بين البلدين.