للمرة الأولى… صادرات الصين من السيارات تتجاوز المليون في شهر واحد

2026071078962c103c2f474f966bec8ea9b18cee XxjwsaA000032 20260710 CBMFN0A001 للمرة الأولى... صادرات الصين من السيارات تتجاوز المليون في شهر واحد

بكين-سانا

أعلنت الجمعية الصينية لمصنعي المركبات أن صادرات الصين من السيارات تجاوزت مليون وحدة خلال شهر حزيران الماضي للمرة الأولى على الإطلاق، في مؤشر على استمرار النمو القوي للقطاع.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” اليوم الجمعة عن نائب الأمين العام للجمعية، تشن شي هوا، قوله: إن قطاع السيارات واصل أداءه المستقر خلال النصف الأول من العام الجاري، مدعوماً بنمو الصادرات وتسارع التحول نحو سيارات الطاقة الجديدة.

وأظهرت بيانات الجمعية أن الصين صدرت خلال شهر حزيران نحو 1.04 مليون سيارة، بزيادة 75.1 بالمئة على أساس سنوي، فيما بلغت صادراتها خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 5.1 ملايين سيارة، بزيادة 65.3 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

كما بلغت صادرات سيارات الطاقة الجديدة خلال حزيران 523 ألف وحدة، أي ما يعادل 1.6 ضعف مستواها قبل عام، فيما وصلت صادراتها خلال الأشهر الستة الأولى من العام إلى 2.36 مليون وحدة، بزيادة بلغت 120 بالمئة على أساس سنوي.

وأشارت البيانات إلى أن سيارات الطاقة الجديدة استحوذت على 58.5 بالمئة من إجمالي مبيعات السيارات الجديدة في الصين خلال حزيران، ما يعكس استمرار تسارع التحول نحو المركبات الكهربائية والهجينة في أكبر سوق للسيارات في العالم.

وكانت صادرات الصين من السيارات الكهربائية بلغت نحو 70 مليار دولار خلال عام 2025، لتصل إلى أكثر من 66 دولة حول العالم، مقارنة بـ 42 دولة فقط في عام 2023.

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