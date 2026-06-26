تراجع الأسهم الأوروبية متأثرة بانخفاض قطاع التكنولوجيا عالمياً

بروكسل-سانا
افتتحت الأسهم الأوروبية تعاملات اليوم الجمعة على تراجع، متأثرة بانخفاض أسهم قطاع التكنولوجيا على خلفية ضغوط عالمية في هذا القطاع، إلى جانب ضعف أداء عدد من أسهم التجزئة.
وذكرت وكالة رويترز أن المؤشر الأوروبي العام “ستوكس 600” انخفض بنسبة 0.46 بالمئة، متراجعاً عن مستوياته القياسية السابقة، رغم توجهه لتحقيق مكاسب أسبوعية.
وجاء الضغط الأكبر من قطاع التكنولوجيا الذي تراجع بنسبة 1.5 بالمئة، وسط مخاوف من ارتفاع تكاليف رقائق الذاكرة نتيجة الطلب القوي المدفوع بتوسع استخدامات الذكاء الاصطناعي، ما انعكس سلباً على أسهم شركات أشباه الموصلات.
كما تراجعت أسهم عدد من الشركات الكبرى في القطاع، في حين سجل قطاع التجزئة انخفاضاً بعد تراجع سهم شركة “زالاندو” الأوروبية للتجارة الإلكترونية، عقب فتح تحقيق تنظيمي في بياناتها المالية.
وامتدت الخسائر إلى أسهم شركات السيارات والاتصالات، في ظل استمرار حالة الحذر في الأسواق العالمية تجاه قطاع التكنولوجيا.