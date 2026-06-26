تراجع الأسهم الأوروبية متأثرة بانخفاض قطاع التكنولوجيا عالمياً

بروكسل-سانا‏

افتتحت الأسهم الأوروبية تعاملات اليوم الجمعة على تراجع، متأثرة ‏بانخفاض أسهم قطاع التكنولوجيا على خلفية ضغوط عالمية في هذا القطاع، ‏إلى جانب ضعف أداء عدد من أسهم التجزئة.‏

وذكرت وكالة رويترز أن المؤشر الأوروبي العام “ستوكس 600” انخفض ‏بنسبة 0.46 بالمئة، متراجعاً عن مستوياته القياسية السابقة، رغم توجهه ‏لتحقيق مكاسب أسبوعية.‏

وجاء الضغط الأكبر من قطاع التكنولوجيا الذي تراجع بنسبة 1.5 بالمئة، ‏وسط مخاوف من ارتفاع تكاليف رقائق الذاكرة نتيجة الطلب القوي المدفوع ‏بتوسع استخدامات الذكاء الاصطناعي، ما انعكس سلباً على أسهم شركات ‏أشباه الموصلات.‏

كما تراجعت أسهم عدد من الشركات الكبرى في القطاع، في حين سجل ‏قطاع التجزئة انخفاضاً بعد تراجع سهم شركة “زالاندو” الأوروبية للتجارة ‏الإلكترونية، عقب فتح تحقيق تنظيمي في بياناتها المالية.‏

وامتدت الخسائر إلى أسهم شركات السيارات والاتصالات، في ظل استمرار ‏حالة الحذر في الأسواق العالمية تجاه قطاع التكنولوجيا.