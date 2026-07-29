استعدادات مكثفة للمؤسسة السورية للبريد في اليوم الأخير من فترة استبدال العملة

دمشق-سانا

أكدت المؤسسة السورية للبريد، رفع مستوى الجاهزية في جميع مديرياتها ومكاتبها، استعداداً لليوم الأخير من فترة استبدال العملة القديمة، بما يضمن إنجاز معاملات المواطنين بسلاسة واستمرار تقديم الخدمات دون انقطاع.

وخلال اجتماع موسع ضم المديرين المركزيين ومديري مديريات البريد في المحافظات عبر تقنية الاتصال المرئي، اليوم الأربعاء، شدد المدير العام للمؤسسة عماد الدين حمد على ضرورة رفع الجاهزية إلى أقصى درجاتها، وتسخير جميع الإمكانات البشرية والفنية لاستقبال المواطنين، وإنجاز معاملاتهم بأعلى درجات الكفاءة.

وأوضح حمد أنه انطلاقاً من مسؤولية المؤسسة في تقديم الحلول خلال الظروف الاستثنائية، تم اعتماد خيار الإيداع المباشر في حسابات “شام كاش”، بحيث يتم استلام العملة القديمة من المواطنين، وفي حال عدم توافر السيولة النقدية الكافية، تُودع القيمة المستحقة مباشرة في حساب المستفيد، بما يتيح له سحبها لاحقاً، ويضمن استمرار استقبال المراجعين، وإنجاز معاملاتهم دون توقف.

وأعلن حمد تمديد ساعات الدوام في جميع المكاتب البريدية يوم غد الخميس حتى الساعة السادسة مساءً، بهدف إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المواطنين للاستفادة من خدمة استبدال العملة، في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات، والتأكيد على دورها في تلبية احتياجات المواطنين، والمساهمة في معالجة مختلف الظروف الاستثنائية.

وكان مصرف سوريا المركزي أعلن، في 26 تموز الجاري، انتهاء مهلة استبدال ‏الأوراق النقدية القديمة بتاريخ الـ 30 من تموز 2026، ‏بعد تحقيق نسبة إنجاز متقدمة في عملية الاستبدال‎، وسبق ذلك إصدار المصرف في الـ 30 من ‏أيار الماضي، قراراً قضى بتمديد فترة استبدال العملة ‏30 يوماً، اعتباراً من الأول من شهر تموز 2026 ‎.