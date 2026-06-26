تراجع مؤشر نيكي الياباني متأثراً بخسائر سهم سوفت بنك

طوكي-سانا‏

تراجع مؤشر نيكي الياباني اليوم الجمعة عن أعلى مستوى إغلاق له على ‏الإطلاق، متأثراً بهبوط حاد في سهم مجموعة “سوفت بنك” اليابانية، عقب ‏تقارير أفادت باحتمال تأجيل الطرح العام الأولي لشركة “أوبن إيه آي” ‏الأمريكية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي.‏

وذكرت وكالة رويترز أن مؤشر نيكي انخفض بنسبة 3.7 بالمئة، فيما تراجع ‏مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 1.18 بالمئة.‏

وهبط سهم مجموعة “سوفت بنك” أكبر المستثمرين في قطاع التكنولوجيا، ‏بنسبة 12.28 بالمئة، بعد تقرير نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” أشار إلى ‏أن شركة “أوبن إيه آي” تدرس تأجيل طرحها العام الأولي إلى العام المقبل، ‏ما أثر أيضاً في أسهم شركات يابانية أخرى مرتبطة بقطاع الذكاء ‏الاصطناعي.‏

في المقابل، ارتفع سهم شركة رينيساس إلكترونيكس بنسبة 6 بالمئة، كما ‏صعد سهم تويوتا موتور بنسبة 0.9 بالمئة.‏