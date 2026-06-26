تراجع مؤشر نيكي الياباني متأثراً بخسائر سهم سوفت بنك

طوكي-سانا
تراجع مؤشر نيكي الياباني اليوم الجمعة عن أعلى مستوى إغلاق له على الإطلاق، متأثراً بهبوط حاد في سهم مجموعة “سوفت بنك” اليابانية، عقب تقارير أفادت باحتمال تأجيل الطرح العام الأولي لشركة “أوبن إيه آي” الأمريكية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي.
وذكرت وكالة رويترز أن مؤشر نيكي انخفض بنسبة 3.7 بالمئة، فيما تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 1.18 بالمئة.
وهبط سهم مجموعة “سوفت بنك” أكبر المستثمرين في قطاع التكنولوجيا، بنسبة 12.28 بالمئة، بعد تقرير نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” أشار إلى أن شركة “أوبن إيه آي” تدرس تأجيل طرحها العام الأولي إلى العام المقبل، ما أثر أيضاً في أسهم شركات يابانية أخرى مرتبطة بقطاع الذكاء الاصطناعي.
في المقابل، ارتفع سهم شركة رينيساس إلكترونيكس بنسبة 6 بالمئة، كما صعد سهم تويوتا موتور بنسبة 0.9 بالمئة.