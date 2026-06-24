استقرار الأسهم الأوروبية مع ترقّب تطورات مفاوضات واشنطن وطهران ومسار السياسات النقدية

لندن-سانا

استقرت الأسهم الأوروبية في بداية تعاملات اليوم الأربعاء، بينما يقيّم المستثمرون تطورات المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب متابعة توجهات السياسة النقدية للبنوك المركزية الكبرى حول العالم.

وأفادت وكالة رويترز بأن المؤشر ستوكس 600 الأوروبي انخفض بنسبة 0.02 بالمئة إلى 634.50 نقطة، وتراجع قطاع الطيران والدفاع 1.7 بالمئة ليقود الانخفاضات على ‌المؤشر ⁠ستوكس 600، حيث هوى سهم راينميتال 12.3 بالمئة، بعد تقرير أفاد بأن ألمانيا تعتزم إلغاء خطط بناء أكبر سفينة حربية لها منذ الحرب العالمية الثانية، وأنها تخطط بدلاً من ذلك لشراء ثماني فرقاطات أصغر من منافستها تي.كيه.إم.إس، التي ⁠قفز سهمها 8.7 بالمئة.

وأظهرت بيانات جمعتها مجموعة بورصات لندن ترقب المستثمرين مؤشرات تتعلق بمسار السياسة النقدية لبنوك مركزية عالمية كبرى، إذ يتوقعون أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس بحلول نهاية العام.

وفي المقابل، شهد قطاع العقارات ارتفاعاً بنسبة 2.4 بالمئة، مسجلاً أكبر مكاسب على المؤشر، بفضل قفزة تعدل 17 بالمئة في سهم شركة سيجرو.

كما صعد قطاع التكنولوجيا 0.3 بالمئة متعافياً ⁠من أكبر انخفاض له في يوم واحد منذ نحو خمسة أشهر والمسجل في الجلسة السابقة، إذ انتعشت أسهم شركات رقائق الذاكرة في آسيا ⁠مع ارتفاع أسهم كوريا الجنوبية 3.3 بالمئة.

كذلك ارتفع سهم إنفنيون لصناعة الرقائق 0.9 بالمئة، وسهما بي.إي سيميكونداكتور وإيه.إس.إم.إل لتوريد معدات تصنيع الرقائق 0.4 بالمئة لكل منهما.

وكانت الأسهم الأوروبية تراجعت عند افتتاح تعاملات أمس، متأثرة بتوقعات حول توجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى رفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى مخاوف تتعلق بارتفاع تكاليف الإنفاق المرتبط بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأعرب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أمس، عن أمله في أن تتحول “مذكرة تفاهم إسلام آباد” بين واشنطن وطهران إلى اتفاق شامل من شأنه أن ‏يفتح آفاقاً واسعة للسلام الدائم والتنمية والازدهار في المنطقة.‏