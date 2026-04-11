السورية للحبوب تبدأ بتزويد مخابز السويداء بالدقيق المدعوم

دمشق-سانا

بدأت المؤسسة السورية للحبوب بتزويد مخابز محافظة السويداء بمادة الدقيق المدعوم من مستودعات الحبوب في السبينة بريف دمشق، تنفيذاً لقرار الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، القاضي بالسماح لأصحاب المخابز العامة والخاصة في المحافظة باستجرار مادة الطحين المدعوم مباشرة، دون المرور بفرع مخابز السويداء.

وأوضح المدير العام للمؤسسة السورية للحبوب، حسن العثمان، في تصريح خاص لـ سانا اليوم السبت، أن هذه الخطوة تأتي بالتنسيق والتعاون مع محافظ السويداء مصطفى البكور، بهدف تأمين احتياجات أبناء المحافظة من مادة الخبز بشكل مستقر ومنتظم دون انقطاع.

ولفت العثمان إلى أن المؤسسة السورية للحبوب استنفرت كوادرها، وبدأت عملية التحميل والنقل بشكل مباشر، بهدف تسريع وصول الدقيق إلى المخابز والأفران وتوزيعه وفق الآليات المحددة، وسط متابعة ميدانية من الجهات المعنية لضمان سير العملية بسلاسة وشفافية.

وبين العثمان أن تعاون إدارات الحبوب والمخابز في هذه المرحلة يشكل عاملاً أساسياً لضمان استمرار تقديم الخبز لأهالي السويداء، معتبراً أن هذا التكاتف يعكس روح الشراكة في مواجهة التحديات وتأمين احتياجات المواطنين اليومية.