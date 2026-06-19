المركزي الروسي يخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 14.25 بالمئة ويحذر من مخاطر تضخمية

موسكو-سانا

خفض البنك المركزي الروسي اليوم الجمعة سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 14.25 بالمئة، مشيراً إلى وجود مخاطر تضخمية ناجمة عن تراجع مؤقت في إنتاج وقود السيارات.

ونقلت رويترز عن البنك قوله في بيان: “إن احتمالات ارتفاع التضخم زادت بسبب انخفاض مؤقت في إنتاج وقود السيارات”.

وفي السياق ذاته، أظهرت بيانات هيئة الإحصاء الروسية “روستات” أن متوسط أسعار البنزين سجل ارتفاعاً بنسبة 1 بالمئة خلال الأسبوع المنتهي في الخامس عشر من حزيران الجاري، كما سجلت الأسعار زيادة بنسبة 6.6 بالمئة منذ بداية العام الحالي، مقارنة بمعدل التضخم العام الذي بلغ 5.3 بالمئة.

ويأتي القرار في أعقاب تكثيف أوكرانيا هجماتها بالطائرات المسيرة على مصافي النفط الروسية والبنية التحتية للطاقة والنقل، ما أدى إلى ارتفاع أسعار البنزين وتعطيل إمدادات الوقود في عدد من المناطق.