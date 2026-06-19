الكويت تعرض شحنات نفط خام للتسليم في تموز بعد رفع القوة القاهرة

سنغافورة-سانا

أظهرت وثيقة تجارية أن مؤسسة البترول الكويتية عرضت خاماً للتسليم في تموز المقبل عبر عطاء، وذلك بعد إعلان رفع حالة القوة القاهرة وزيادة خطط الإنتاج.

ونقلت وكالة رويترز اليوم الجمعة عن الوثيقة، قولها: إن المؤسسة تعرض خام مزيج التصدير الكويتي بكمية تبلغ مليوني برميل لكل شحنة، على أن يتم البيع بفارق سعري عن متوسط خامي عمان ودبي، وبأساس التسليم من على ظهر السفينة في ميناء الوصول.

ومن المقرر إغلاق العطاء يوم الثلاثاء المقبل، على أن تظل العروض سارية حتى يوم الأربعاء.

وكان مركز التواصل الحكومي في الكويت أعلن أن مؤسسة البترول الكويتية رفعت جميع إشعارات القوة القاهرة الصادرة خلال فترة الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية بأثر فوري، مشيراً إلى خطط لرفع الإنتاج إلى مليوني برميل يومياً خلال أسبوع، بالتزامن مع إعادة فتح مضيق هرمز واستئناف حركة الشحن التجاري الدولي.

وأظهرت بيانات شركة “كبلر” لتتبع السفن، أن صادرات الكويت من الخام شهدت تراجعاً حاداً خلال الأشهر الماضية، بعد أن كانت عند مستويات تقارب 1.2 مليون برميل يومياً في بداية العام، قبل أن تنخفض بشكل كبير في نيسان.

ورغم بدء تعافي الصادرات، فإنها لا تزال دون مستويات ما قبل الحرب، في وقت تلجأ فيه شركات النفط في المنطقة إلى أساليب شحن بديلة، تشمل عمليات النقل بين السفن في مناطق قريبة من مضيق هرمز.

يشار إلى أن الكويت أعلنت أمس الخميس عزمها رفع إنتاجها من النفط الخام ليصل إلى مليوني برميل يومياً خلال أسبوع، وذلك تزامناً مع إعادة فتح مضيق هرمز بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران.