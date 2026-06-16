الأسهم الأوروبية ترتفع بدعم آمال التوصل إلى اتفاق مبدئي بين واشنطن وطهران

لندن-سانا

أغلقت أسواق الأسهم الأوروبية على ارتفاع طفيف، اليوم الثلاثاء، مواصلة مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي، وسط تفاؤل المستثمرين بالتوصل إلى اتفاق مبدئي بين الولايات المتحدة وإيران قد يفضي إلى إنهاء المواجهة بين البلدين واستئناف تدفقات النفط عبر مضيق هرمز.

وذكرت وكالة رويترز أن مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي أنهى تعاملات اليوم مرتفعاً بنسبة 0.3 بالمئة، بعدما سجل مستوى قياسياً جديداً خلال جلسة أمس الإثنين، وحقق المؤشر مكاسب تجاوزت 7 بالمئة منذ بداية العام، مقارنة بارتفاع بلغ نحو 10 بالمئة لمؤشر “ستاندرد آند بورز 500” الأمريكي.

وفي الوقت ذاته، تراجعت أسعار النفط للجلسة الرابعة على التوالي، في تطور اعتبر إيجابياً للاقتصادات الأوروبية المعتمدة على واردات الطاقة، وجرى تداول خام برنت قرب مستوى 82 دولاراً للبرميل، ما ساهم في تهدئة المخاوف المرتبطة بالتضخم وخفف الضغوط الناجمة عن توقعات تشديد السياسة النقدية.

وسجلت القطاعات الأكثر ارتباطاً بالنمو الاقتصادي أداءً قوياً، إذ ارتفع مؤشر قطاع السلع والخدمات الصناعية بنسبة 1.1 بالمئة، فيما صعد قطاع البنوك بنسبة 1.7 بالمئة، مدعوماً بتحسن معنويات المستثمرين.

ويأتي هذا الأداء في أعقاب إعلان رئيس الوزراء الباكستاني، أمس الإثنين، التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران، مشيراً إلى أن مراسم التوقيع الرسمية على الاتفاق ستُعقد في الـ 19 من حزيران الجاري في سويسرا، وهو ما عزز التوقعات بانحسار التوترات الجيوسياسية في المنطقة واستقرار أسواق الطاقة العالمية.