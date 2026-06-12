معهد SMIIC يؤكد أن مواصفات الحلال توحّد المعايير وتعزز موثوقية المنتجات والتجارة

دمشق-سانا

أكد الأمين العام لمعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية (SMIIC) إحسان أوفوت أن مواصفات الحلال تجمع بين البعدين الشرعي المرتبط بمطابقة المنتجات لأحكام الشريعة الإسلامية، والفني المتعلق بالسلامة والجودة، موضحاً أن هذه المواصفات تعزز الثقة بالمنتجات وتدعم حركة التجارة بين الدول الإسلامية والعالمية.

وأوضح أوفوت في تصريح لمراسل سانا أن انضمام الدول الأعضاء، ومنها سوريا، إلى منظومة العمل الفني الخاصة بمواصفات الحلال يتيح لها المشاركة في إعداد وتطوير المواصفات المستقبلية، واعتماد المعايير المعتمدة من قبل المعهد وتطبيقها محلياً، بما يعزز قدرة المنتجات الوطنية على النفاذ إلى أسواق تضم نحو ملياري مستهلك حول العالم.

وبيّن أن هناك فرقاً بين المواصفات المحلية التي تعتمدها كل دولة وفق احتياجاتها، وبين المواصفات الدولية التي يجري التوافق عليها بهدف توحيد المعايير وتسهيل حركة التجارة البينية وتقليل العوائق الفنية أمام التبادل التجاري.

وأشار أوفوت إلى أن قطاع الحلال يشمل مجالات واسعة تمتد من الأغذية والمواد المضافة والجيلاتين والأعلاف ومواد التغليف ووجبات الطيران، وصولاً إلى مستحضرات التجميل والأدوية والسياحة والمطاعم والملابس المحتشمة والجلود، مؤكداً أن توحيد المواصفات يعزز موثوقية المنتجات ويدعم انسياب التجارة بين الأسواق المختلفة.

ولفت إلى أن نحو 31 دولة تبنت مواصفات الحلال كمعايير وطنية، ما يعكس توسع اعتمادها دولياً، مبيناً أنه تم اعتماد نحو 20 مواصفة حتى الآن، فيما يجري العمل على إعداد 10 مواصفات إضافية.

واختُتمت يوم أمس الخميس ورشة العمل التي نظمتها هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية (SASMO) بالتعاون مع معهد (SMIIC)، تحت عنوان: مواصفات وشهادات الحلال وفق متطلبات منظمة التعاون الإسلامي، وذلك في فندق أمية بدمشق.

وكان المدير العام للهيئة العربية السورية للمواصفات والمقاييس الدكتور ياسر عليوي أعلن في الرابع عشر من تشرين الثاني الماضي انضمام سوريا إلى منظمة المقاييس والمواصفات للدول الإسلامية التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، التي يعد معهد (SMIIC) إحدى هيئاتها المتخصصة الهادفة إلى توحيد المواصفات وتعزيز بنية الجودة وتسهيل حركة التجارة البينية من خلال تطوير معايير موحدة ونظم اعتماد وتقييم مطابقة مشتركة، إضافة إلى التدريب والدعم الفني.