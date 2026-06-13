البنك المركزي الكوري: تباطؤ نمو مبيعات الشركات في 2025 رغم تحسن الأرباح

سيئول-سانا



أعلن بنك كوريا المركزي أن الشركات الكورية الجنوبية سجلت تباطؤاً في نمو مبيعاتها خلال عام 2025، متأثرة بضعف أداء قطاعي البتروكيماويات وتكرير النفط، في حين شهدت مؤشرات الأرباح تحسناً ملحوظاً بدعم من ارتفاع أسعار أشباه الموصلات، وزيادة الطلب المرتبط بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأظهرت بيانات البنك وفق ما نقلت وكالة يونهاب، أن إجمالي مبيعات 34,456 شركة خاضعة للتدقيق الخارجي ارتفع بنسبة 2.5% خلال عام 2025 مقارنة بالعام السابق، وهو معدل أقل من نسبة النمو البالغة 4.2% المسجلة في عام 2024.

وتراجع نمو المبيعات في قطاع التصنيع إلى 3.2% مقابل 5.2% في العام السابق، نتيجة وفرة المعروض العالمي من المنتجات البتروكيماوية وتراجع هوامش الأرباح في قطاعي الكيماويات وتكرير النفط.

كما انخفض معدل نمو مبيعات الشركات غير الصناعية إلى 1.6% مقارنة بـ 3% في العام السابق، متأثراً بتراجع أداء شركات صناعة السيارات في ظل الرسوم الجمركية الأمريكية.

في المقابل، أظهرت البيانات تحسناً في مؤشرات الربحية، إذ ارتفع هامش الربح التشغيلي للشركات المشمولة بالدراسة إلى 6.2% خلال عام 2025، مقارنة بـ 5.4% في العام السابق، مسجلاً أعلى مستوى له منذ عام 2021.

وسجل قطاع التصنيع تحسناً، حيث ارتفع هامش الربح التشغيلي إلى 6.9% مقابل 5.5% في عام 2024، مدفوعاً بارتفاع أسعار أشباه الموصلات عالمياً، واستمرار الطلب القوي على الرقائق المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وأظهرت بيانات صادرة عن دائرة الجمارك الكورية الجنوبية، الخميس الماضي، أن صادرات البلاد قفزت بنسبة 86 بالمئة على أساس سنوي خلال الأيام العشرة الأولى من شهر حزيران، مسجلة رقماً قياسياً جديداً بدعم من الارتفاع الكبير في صادرات أشباه الموصلات.