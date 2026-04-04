التجارة الداخلية في دمشق تضبط نحو 300 كغ من الفروج المخالف

دمشق-سانا

ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة دمشق نحو 300 كيلو غرام من الفروج المخالف للمواصفات القياسية والصحية المعتمدة.

وأوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق غياث بكور، في تصريح لـ سانا، أن دوريات الرقابة في المديرية ضبطت هذه الكمية الثلاثاء الماضي، حيث أظهرت المعاينة الفنية أن المادة المضبوطة غير صالحة للاستهلاك البشري، وتفتقد لأدنى شروط الصحة العامة، حيث يتم فرم مخلفات ونتر الفروج وبيعها على أنها “كباب دجاج.”

وحسب بكور، تم تنظيم ضبط تمويني بحق المخالف وتشميع الورشة، وإتلاف كامل الكمية وفق الإجراءات القانونية المتبعة، مع إحالة الضبط إلى القضاء المختص، مؤكداً مواصلة الجولات الرقابية لضبط المخالفات وقمع حالات الغش والتدليس في المواد الغذائية.

وتكثف مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق جولاتها الرقابية، بهدف ضبط المخالفات، والتحقق من الشكاوى بما يسهم في استقرار الأسعار وقمع المخالفات.